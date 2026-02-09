사진=텐아시아DB

2009년 비연예인과 결혼한 배우 문정희가 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 출연을 확정했다.JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기다. 동명의 웹툰을 원작으로 한다.문정희는 극 중 국내외 시상식을 휩쓴 자타 공인 톱 배우 손정아 역을 맡았다. 손정아(문정희 분)는 우아한 외모는 물론, 뛰어난 직관과 통찰력을 겸비한 인물이다. 오랜 시간 동안 진한 멜로 주인공을 꿰차고 있으며 실제로도 사랑이 많고, 사랑할 때 가장 열정적이다.올해 문정희는 디즈니+ 범죄 드라마 '골드랜드' 공개를 앞두고 있는 가운데 '미혼 남녀의 효율적 만남'까지 출연 소식을 알렸다. 매 작품 밀도 높은 연기로 대중을 사로잡아온 문정희가 그려낼 손정아의 화려한 삶과 그 뒤에 숨겨진 전략적인 면모에 기대가 모아진다.'미혼남녀의 효율적 만남'은 오는 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr