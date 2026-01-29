사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 22기 영수와 미스터 킴이 인기녀 국화를 두고 맞붙는다.29일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 22기 영수와 미스터 킴이 국화를 두고 살벌한 신경전을 벌인다.이날 세 사람은 2:1 데이트를 하게 된다. 본격 데이트 전 미스터 킴은 제작진과의 인터뷰에서 "사실 (2:1 데이트가) 별로긴 하다"라며 "동시에 어필을 한다면 그래도 제가 더 돋보일 수 있지 않나?"라며 자신있는 모습을 보인다. 22기 영수 역시 "(2:1 데이트니까) 잔인한 생각을 해야 한다"라며 미스터 킴을 이기겠다는 결의를 보인다.이러한 상황 속 미스터 킴은 국화가 막걸리 한잔을 따라주려 하자 "장유유서"라면서 22기 영수를 향해 "어르신 무리하지 마시고 (드셔라), 곧 50세이시니까"라고 나이 공격' 한다. 이어 그는 안주로 나온 감자전을 찢으면서 "와, 이게 탄력이 아주 세네. 형님 피부와 달리"라고 선 넘는 발언을 한다. 이를 본 3MC 데프콘-경리-윤보미는 "아…"라며 탄식하고 "저건 좀 심하다"라고 지적한다. 이후로도 미스터 킴의 견제 발언이 이어지자 경리는 "데이트에서 할 대화는 아니다"라고 경고한다.'나솔사계'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr