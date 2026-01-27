/ 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 늦겨울, 함께 야경 보러 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '늦겨울, 함께 야경 보러 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 이름을 올렸다. 하성운은 올해 ‘그때의 나에게’, ‘Ending Credit(엔딩 크레딧)’, 일본 애니메이션 주제곡 ‘Finale.(피날레.)’, ‘다시 첫사랑’ 등 다수 OST에 참여하며 보컬리스트로서의 저력을 증명했다. 유튜브 ‘하일병’, JTBC ‘뭉쳐야 찬다4’, Mnet ‘스틸하트클럽’ 등 다양한 플랫폼에서 활동을 펼쳤다.2위는 주연이 차지했다. 더보이즈는 작년 연말 방송된 '2025 KBS 가요대축제 글로벌 페스티벌'(이하 '가요대축제')에서 에너지 넘치는 퍼포먼스로 K팝 팬들의 시선을 사로잡았다. 이날 주연은 같은 그룹 멤버 큐, 선우와 함께 저스틴 팀버레이크의 'LIKE I LOVE U(라이크 아이 러브 유)' 무대를 펼쳐 관객들의 호응을 이끌어냈다.3위는 라이즈 원빈이다. 원빈이 속한 라이즈는 현재 첫 월드 투어 ‘RIIZING LOUD’를 진행 중이다. 지난 24일 싱가포르 공연을 성료했으며 2월 7일 마카오를 비롯해 2월 도쿄돔 공연 및 3월 서울 KSPO돔 피날레 공연을 앞두고 있다. 라이즈는 지난 7월 서울을 시작으로 홍콩, 후쿠오카, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 도쿄, 뉴욕, 워싱턴, 시애틀, 샌프란시스코, 로스앤젤레스 등 21개 도시에서 투어를 이어왔다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '주말 오전, 같이 브런치 먹고 싶은 남자 가수는?', '주말 오전, 같이 브런치 먹고 싶은 여자 가수는?', '주말 오전, 같이 브런치 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '주말 오전, 같이 브런치 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr