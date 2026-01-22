사진=텐아시아DB

사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

박신혜가 한때 연예계 활동을 돌연 중단했던 이유를 밝혔다.지난 21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 배우 박신혜가 출연했다.박신혜는 20살이 되던 해 대학 진학과 함께 연예게 활동을 잠시 쉬었다. 박신혜는 "대학교에 입학하면서 대학 생활이 너무 궁금하더라. 제가 연극학과다 보니까 연기에 꿈을 가지고 온 친구들이 다 모인 거다. 꿈을 위해 달려가는 친구들이잖나. 내가 없는 다른 친구들의 장점이 뭔지 궁금하기도 해서 1년간 활동을 쉬고 학교를 다니기 시작했다"라고 밝혔다.MC 유재석은 "한마디로 놀고 싶었다는 거냐. 한마디로 일탈이다. 여러 가지로 포장했는데 놀고 싶었던 거냐"라고 '팩트'를 짚었다. 박신혜는 "맞다"고 웃으며 순순히 인정했다. 이어 "저희 연극학과가 대학로에 있었다. 대학로, 혜화동이 낭만 치사량이 넘치는 곳 아니냐. 거기서 밤새 달려보기도 했다"며 웃음을 터트렸다.유재석은 "그때 달렸다는 건 지금의 달리는 러닝이 아니다"며 '열심히 놀았다'는 의미임을 짚었다. 박신혜는 "저희 집이 보수적이라 외박을 해본 적 없었다. 친구네 집에서 자본 적도 없다. 친구 집에서 자는 건 어떤 느낌일지 너무 궁금했다. 무단 외박도 해봤다. 과 모임이 있으면 새벽에 엄마한테 3~4시에 들어간다고 했다. 엄마는 '그때 들어오면 위험하니까 해 뜨고 들어와라'고 하더라. 친구들과 노래방도 갔다. 그때는 '생 간'이었다"며 전했다. 그러면서 "하고 싶은 건 다 했던 시기"라고 회상했다.박신혜는 2003년 이승환의 뮤직비디오를 통해 데뷔, 드라마 '천국의 계단', '미남이시네요', '상속자들', '닥터스', '지옥에서 온 판사', 영화 '#살아있다', '콜' 등 다수의 작품에 출연했다. 현재 방영 중인 '언더커버 미쓰홍'에서는 주인공을 맡았다.박신혜는 배우 최태준과 2022년 결혼, 그해 아들을 출산하며 가정을 꾸렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr