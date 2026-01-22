사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
박신혜가 한때 연예계 활동을 돌연 중단했던 이유를 밝혔다.

지난 21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 배우 박신혜가 출연했다.

박신혜는 20살이 되던 해 대학 진학과 함께 연예게 활동을 잠시 쉬었다. 박신혜는 "대학교에 입학하면서 대학 생활이 너무 궁금하더라. 제가 연극학과다 보니까 연기에 꿈을 가지고 온 친구들이 다 모인 거다. 꿈을 위해 달려가는 친구들이잖나. 내가 없는 다른 친구들의 장점이 뭔지 궁금하기도 해서 1년간 활동을 쉬고 학교를 다니기 시작했다"라고 밝혔다.
사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처
MC 유재석은 "한마디로 놀고 싶었다는 거냐. 한마디로 일탈이다. 여러 가지로 포장했는데 놀고 싶었던 거냐"라고 '팩트'를 짚었다. 박신혜는 "맞다"고 웃으며 순순히 인정했다. 이어 "저희 연극학과가 대학로에 있었다. 대학로, 혜화동이 낭만 치사량이 넘치는 곳 아니냐. 거기서 밤새 달려보기도 했다"며 웃음을 터트렸다.

유재석은 "그때 달렸다는 건 지금의 달리는 러닝이 아니다"며 '열심히 놀았다'는 의미임을 짚었다. 박신혜는 "저희 집이 보수적이라 외박을 해본 적 없었다. 친구네 집에서 자본 적도 없다. 친구 집에서 자는 건 어떤 느낌일지 너무 궁금했다. 무단 외박도 해봤다. 과 모임이 있으면 새벽에 엄마한테 3~4시에 들어간다고 했다. 엄마는 '그때 들어오면 위험하니까 해 뜨고 들어와라'고 하더라. 친구들과 노래방도 갔다. 그때는 '생 간'이었다"며 전했다. 그러면서 "하고 싶은 건 다 했던 시기"라고 회상했다.

박신혜는 2003년 이승환의 뮤직비디오를 통해 데뷔, 드라마 '천국의 계단', '미남이시네요', '상속자들', '닥터스', '지옥에서 온 판사', 영화 '#살아있다', '콜' 등 다수의 작품에 출연했다. 현재 방영 중인 '언더커버 미쓰홍'에서는 주인공을 맡았다.

박신혜는 배우 최태준과 2022년 결혼, 그해 아들을 출산하며 가정을 꾸렸다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

