사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 유재석의 횡령 의혹이 사실로 밝혀졌다.17일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 주우재, 허경환, 정준하가 함께한 동호회 '쉼표, 클럽' 동계 정모가 공개됐다.이날 유재석은 기존 회원들에게 "지난 \가을 정모 때 진짜 불쾌했다. 5만원 회비 내고 뒷담화를 너무 많이 하니까. 앞에서 얘기하고 뒤에서 얘기하지 마라. 서로 존중하자"고 불만을 토로했다.회비 5만원씩 총 25만원을 받은 유재석은 "5만원으로 이런 여행하는 거 쉽지 않다. 우리가 가는 곳이 유명한 곳이다. 나랑 여행해 본 분은 알겠지만 가성비 끝내준다"고 자신감을 내비쳤다. 그러나 주우재는 "돈 남겨 먹으려고 싼 데만 가잖냐"고 지적했고, 유재석은 "5만원 내고 마 드럽게 많다"고 일침을 가했다.숙대 앞을 지나며 유재석은 "숙대 다닌 분들이랑 미팅한 적 있다"고 고백했다. 하하는 "숙대 사람들 그때 완전 똥 밟았겠다. 서울예대라서 기대했을 텐데"라며 안타까움을 드러냈다. 울컥한 유재석은 "그분들도 마음에 안 들었겠지만 우리도 그랬다"며 목소리를 높였고, 정준하는 "그때부터 남자들이랑만 다녔냐"고 말해 폭소케 했다.'2만원 한도' 쇼핑 중 주우재는 "아무것도 안 고르면 2만원 돌려주시냐"고 물었다. 유재석은 "2만원 줄 테니까 너 그냥 가라"며 분노했다. 결국 주우재는 1만 1천원짜리 물건을 샀지만, 남은 돈 9천원은 돌려받지 못하며 불만이 쌓였다."중간 정산을 하자"고 제안하는 주우재에게 유재석은 "다닐 때마다 찡찡거리면 단체 여행 하기 힘들다"며 불편한 기색을 내비쳤다.공금 정산 중 문제가 발생했다. 공금과 사비를 한 지갑에 넣고 다니던 유재석의 횡령 의혹이 불거진 것.주우재는 "공금이 8만 500원 남아야 한다"고 밝혔고, 유재석은 "사비 보태서 8만 3천원을 내놓겠다. 내 돈이 나간 것 같다"며 인심을 썼다. 하지만 제작진이 "8만 7500원 남아야 한다"고 지적하며 문제가 커졌다.유재석이 쇼핑 중 7천원을 더 쓴 사실이 밝혀진 것. '7천원 횡령' 소식에 주우재는 "나는 내가 잘못 살아온 줄 알았다. 횡령은 자기가 해놓고, 그렇게 악랄한 사람이 나를 잡도리 했다. 알고 보니 도둑놈이었다"고 지적했다.하하 또한 "기분 더럽네 진짜, 믿어줬더니. 다음에 믿고 오겠냐. 우리한테 엄격했으면 본인도 했어야지. 선량한 척은 다 하고 중간에 빼먹으니 이래서 이 모임이 계속될까"라며 뒷담화를 해 결국 유재석을 폭발하게 했다.'총무직 박탈' 처벌을 받게 된 유재석은 "나는 지금까지 깨끗하게 살아온 사람이다. 7천원 때문에 이런 취급 당하고, 이렇게 매도해야 하냐. 일정 내가 짜고, 운전, 주차 내가 다 했다. 다들 50억씩 낸 줄 알았다"고 울분을 토했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr