[종합] 결국 1%대 한 자릿수 시청률 찍었다…차승원 견제, 추성훈 도발 속 '완전체' 가동 ('차가네')

사진제공=tvN

tvN ‘차가네’가 차승원, 추성훈, 토미에 이어 딘딘, 대니구까지 합류하며 완전체 케미를 가동했다.지난 15일 방송된 '차가네' 2회에서는 매운맛 소스 개발을 위해 태국 방콕으로 첫 번째 출장을 떠난 차가네 조직의 본격 여정이 이어졌다. 소스 개발을 둘러싼 내부 견제와 예상치 못한 변수들이 펼쳐졌다. 시청률은 1회 2.7%에서 2회 1.7%로 하락했다.출장 초반부터 각기 다른 입맛과 취향을 확인한 차승원과 추성훈은 점차 서로 다른 움직임을 보이기 시작했다. 차승원이 태국 현지 재료로 매운맛 김치를 만들어 새로운 맛을 실험하는 동안, 행동대장 추성훈은 발 빠르게 태국 현지 트렌드를 좇아 매운맛 챌린지에 도전하고 50년 전통의 로컬 소스 가게를 찾아 원하는 소스의 방향을 구체화했다. 글로벌 MZ를 타깃으로 잡은 추성훈은 보스 몰래 의문의 조력자와 비밀 동맹까지 맺으며 독자적인 행보에 나섰다. 그의 수상한 움직임을 눈치챈 차승원은 미묘한 견제를 보이며 흥미를 더했다.조력자의 정체도 베일을 벗었다. 방콕에서 주목받는 신예 이상근 셰프로, 오픈 8개월 만에 미슐랭 가이드에 이름을 올린 것은 물론 태국 요리 서바이벌 심사위원으로도 활약한 인물. 차가네 조직은 소스 개발의 실마리를 찾기 위해 이상근 셰프의 레스토랑을 찾았고, 이 셰프는 "방콕은 미식 씬이 굉장히 활발하지만, 그에 비해 한국 레스토랑은 아직 많지 않다"며 블루오션 같은 현지 시장의 가능성을 짚어 눈길을 끌었다.태국의 대표적인 ‘찍먹 소스 문화’에 주목한 차가네 조직은 다양한 소스들로 실험을 이어갔다. 특히 추성훈은 “MZ 세대에 딱 맞다”며 자신이 발견한 매운맛 과일 소스에 강한 애정을 드러냈고, 이에 차승원은 “너가 MZ세대는 아니잖아?”라며 곧바로 2인자 견제에 나섰다. 추성훈은 차승원을 향해 “형은 40대~60대를 잡을 수 있는 입맛”이라며 은근한 도발을 던져 폭소를 자아냈다.출장 3일차를 맞이한 차가네 조직은 방콕의 현지 매운맛 속으로 더 깊숙이 침투했다. 출장 첫날부터 보트누들에 푹 빠졌던 차승원은 문전성시를 이루는 로컬 보트누들 맛집을 찾아 한식과의 접점을 고민했고, '맛 감별사'답게 매운맛의 밸런스를 집요하게 분석했다. 이후 이들이 발길을 옮긴 곳은 방콕 한인타운이었다. 차승원은 한식당을 방문해 태국의 킥을 더한 한식의 가능성을 다시 점검했다. 특히 태국 고추와 청양 고춧가루를 섞는 방식에서 새로운 영감을 얻으며 소스 개발의 불씨를 이어갔다.소스 개발 속 이어진 끊임없는 먹방도 눈을 뗄 수 없게 했다. 차가네 조직은 하루 30개씩은 기본인 어마무시한 달걀 사랑을 자랑하는 것은 물론, 소고기 회식부터 보트누들, 한식, 디저트까지 다채로운 먹방을 선보였다. 특히 추성훈은 경이로운 먹성과 야수 같은 먹방으로 시선을 사로잡았고, 차승원은 식비가 모자란 위기 속에서도 동생들을 챙기며 츤데레 면모를 드러냈다. 지독한 워커홀릭인 보스 차승원을 중심으로, 닭발 앞에서 작아지는 야수 추성훈, 형님들의 잔소리에도 아랑곳하지 않고 돌발 행동을 하는 토미까지, 세 사람의 예측불가 케미가 끊임없는 웃음을 만들어냈다.새로운 신입 조직원 딘딘과 대니구도 등장했다. 딘딘과 대니구는 극비리 태국을 방문해 먼저 접선을 시도했고, 91년생 동갑내기임을 알아챈 두 사람은 금세 가까워졌다. 특히 딘딘은 “그 사람이 제일 궁금하다”며 81년생 신원미상 조직원 토미의 정체를 추리하며 호기심을 감추지 않았다.차승원, 추성훈, 토미는 갑작스럽게 숙소에 나타난 딘딘과 대니구에 당황한 표정을 감추지 못했고, 특히 차승원은 늘어난 입에 즉각 경계 모드로 돌입하며 폭소를 자아냈다. 딘딘과 대니구는 과거의 인연 어필부터 뇌물까지 동원하며 형님들의 마음을 사로잡기 위한 기지를 발휘했고, 두 신입의 합류로 차가네 조직의 완전체 케미가 본격적으로 가동되며 향후 전개에 대한 궁금증을 끌어올렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr