/ 사진제공 = TV CHOSUN ‘아빠하고 나하고’

팝페라 가수 임형주가 어머니에게 서운함을 드러냈다.21일 방송될 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 세계적인 팝페라 거장 임형주의 새로운 이야기가 조명된다. 임형주는 남성 성악가 최연소 카네기홀 입성, 최연소 미국 오바마 대통령상 수상, 대한민국 대통령표창 수상 등 수많은 최초, 최연소 기록을 갖고 있다. 28년 차 팝페라 테너 임형주는 “이 기록은 저 말고는 없어요”라며 남다른 커리어를 자랑했다.이런 임형주에게는 아들의 성공을 묵묵히 응원했던 어머니가 있었다. 임형주는 “저희 어머니는 카리스마 넘치는 ‘여장부’다. 제가 세상에서 가장 존경하는 여성이다”라며 어머니를 소개했다. 엄마와 아들이지만 대표와 아티스트의 관계이기도 한 만큼, 임형주의 어머니는 남다른 카리스마를 발산하며 ‘역대급 캐릭터’답게 등장했다.그러나 임형주는 “유일하게 엄마만 저를 인정 안 한다”며 어머니에 대한 이야기를 예고했다. 임형주가 무언가 말하는 순간 임형주의 어머니는 “어우 시끄러워”라며 말을 끊어 임형주를 머쓱하게 했다. 또 임형주가 “예원학교 입학 시험에도 안 오셨잖아요. 중학교 입학 시험이니까…특별하니까”라며 서운했던 과거 이야기를 꺼내자, 임형주 어머니는 “왜 가야 해? ‘특별’은 임형주한테만 있는 거고”라며 선을 그었다. 이어 임형주의 어머니는 “나이가 몇인데 달래줘야 해요?”라고 오히려 답답해하며 임형주와 부딪혔다.한편, 현주엽과 아들 준희의 병원 방문기도 공개된다. 두 사람이 함께 정신건강의학과로 향하던 중, 준희는 병원에 들어가길 거부했다. 이에 현주엽은 "왜 병원에 가는 게 싫어?"라며 걱정했다. 준희는 약 처방을 위해 병원을 방문했다가 생각과 달리 입원 치료까지 받게 되었고, 이 때문에 병원 방문에 대한 불안감을 보였다. 병원을 기피하는 아들의 속사정을 들은 현주엽이 어떤 반응을 보였을지는, 다음 화에서 공개된다.21일 수요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr