방송인 전현무가 '나 혼자 산다'에서 마음가짐이 달라졌다고 털어놓는다.오는 16일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무, 기안84, 코드쿤스트, 조이의 '무지개 그랜드 바자회' 2탄이 공개된다. '무지개 그랜드 바자회'는 수익금 전액 기부라는 취지에 동참한 손님들의 마음과 전현무, 기안84, 코드쿤스트, 조이의 맞춤 영업 전략이 더해진 행사다.'무지개 그랜드 바자회' 2탄은 쉴 틈 없는 그랜드 손님의 출격으로 뜨거운 기부 릴레이를 보여준다. 조이의아이템이 손님들의 마음을 사로잡으며 조이는 판매왕에 등극한다. 또 조이의 절친 에이핑크 오하영, 여자친구 예린이 영업 지원 사격에 나서 역대급 판매 실적을 기록한다고.또 고강용 아나운서가 MBC 아나운서 선배들을 대동하고 등장해 '무지개 그랜드 바자회'는 단체 손님들로 인산인해를 이룬다. 이어 배우 허성태, 래퍼 우원재, '흑백요리사 시즌2'의 바비큐연구소장 유용욱 셰프, 기부 천사 션까지, 발 디딜 틈 없는 현장은 마치 동묘 시장을 방불케 한다.전현무, 기안84, 코드쿤스트, 조이는 끊이지 않는 손님들의 방문에 "마음가짐이 달라졌다"며 속내를 털어놓는다. 이어 그들은 각자의 역할에 막중한 책임감을 실감하고 완벽한 환상의 궁합을 보여준다.'나 혼자 산다'는 16일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr