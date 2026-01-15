"때려쳐" 서장훈, 결국 폭발했다…불륜 폭로하더니 다툼까지, "감정 쓰레기통이냐" 분노 ('이숙캠')

사진제공=JTBC

18기 마지막 부부의 가사조사가 공개된다.15일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 18기 마지막 부부의 가사조사가 공개된다. 특히 서장훈이 이들을 지금까지 나온 부부 중 1등으로 꼽아 궁금증이 모인다.남편은 아내의 행동으로 깊은 상처를 받았고, 그 과정에서 "나를 죽이려 하는 걸 심하게 느꼈"며 생명의 위협까지 느꼈던 트라우마로 인해 캠프에 입소했다고 밝힌다. 남편은 자신의 잘못은 전혀 없다며 아내의 거짓말을 몰아붙이고, 아내의 사과에도 “네가 잘못했잖아”, “인정해”라는 말만 되풀이해 현장에 있던 모두가 할 말을 잃는다.특히 3MC의 어떤 조언도 받아들이지 않는 남편의 막무가내 태도로 인해 역대급으로 숨 막히는 가사조사가 펼쳐진다. 결국 서장훈은 "괴기 영화를 보는 것 같다"며 "이러고 어떻게 사냐. 때려 쳐라"라고 분노한다.지난주 전부 공개되지 않은 ‘행실 부부’의 남은 사연도 함께 공개된다. 남편의 불륜을 폭로한 아내와 아내의 행실을 따졌던 남편은 넷째 딸 앞에서조차 ‘소파 동침 사건’을 다시 꺼내며 싸움을 멈추지 않았다. 아이에게 하소연과 신세 한탄을 쏟아내는 모습에 서장훈은 “미쳤나봐. 애가 무슨 감정 쓰레기통이냐”라며 결국 분노를 참지 못했다. 진태현도 "다 미친거야, 이건"이라며 정색했고, 박하선은 "이게 뭐냐고요"라며 발끈했다.가사조사 이후에도 말싸움을 계속하다 끝내 격한 다툼까지 이어간 ‘행실 부부’의 자세한 사연은 이날 방송되는 ‘이혼숙려캠프’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr