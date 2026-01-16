사진=KBS2

사진=KBS2

사진=KBS2

1995년생 남지현과 2000년생 문상민이 주연을 맡은 '은애하는 도적님아'가 올해 첫 KBS2 토일 드라마로 편성된 가운데, 최신 회차에서 6.3%의 시청률을 기록하며 순조로운 출발을 알리고 있다.'은애하는 도적님아'에서 홍은조(남지현 분)의 불행과 다행히 교차하는 파란만장한 인생사가 진한 여운을 남기고 있다. 이에 홍은조 인생에서 유독 큰 변화를 일으킨 유의미한 굴곡점들을 짚어봤다.양반인 아버지와 천인인 어머니 사이에서 태어난 얼녀 홍은조는 갑작스럽게 기울어진 가문으로 인해 가장의 역할을 떠안게 됐다. 아버지가 충격으로 쓰러진 상황 속 양반인 오라버니와 집안일을 맡아온 어머니 사이에서 집안의 생계를 책임지고 품삯을 벌어올 사람은 오직 자신뿐이라고 판단한 것.홍은조는 낮에는 의녀, 밤에는 도적으로 살아가는 특별한 일상을 갖게 됐다. 천성이 선하고 따뜻한 홍은조는 혜민서의 의녀로서 병자들을 돌보는 일에 큰 보람을 느꼈고 병자의 아픔을 지나치지 못하는 마음은 한발 더 나아가 탐관오리에게 부당하게 빼앗긴 것들을 훔쳐 아픈 이들에게 건네는 도적의 삶으로 이어졌다.'길 위의 동무'라는 뜻의 길동이라는 이름을 갖게 된 홍은조는 명성이 커진 만큼 포도청의 추격을 받는 지경에 이르렀다. 이 과정에서 도월대군 이열(문상민 분)에게 백정탈을 쓴 모습으로 포착되며 위기를 맞기도 했으나 다행히 이열이 그의 도적질이 따뜻한 마음에서 비롯됐음을 알아보며 사태는 일단락됐다.그리고 그런 이열과는 낮에는 청춘남녀로 얽히기 시작했다. 홍은조는 우연히 길거리에서 난처한 처지에 놓인 이열을 도와줬고 그와 이어지는 만남 속에서 홍은조에게 속절없이 스며든 이열은 거침없는 플러팅과 직진 행보를 펼치며 두 사람 사이 미묘한 설렘의 기류를 형성하는 데 성공했다.하지만 이러한 핑크빛 분위기는 홍은조가 가문의 멸문을 막아준 도승지 임사형(최원영 분) 댁과의 혼례를 앞두고 있었던 탓에 금세 사그라들고 말았다. 가문을 지키기 위한 선택 앞에서 홍은조는 자신에게 다가오는 이열에게 일부러 모질게 선을 그어 관계를 정리하려 했고 이열은 실연의 아픔을 간직한 채 홍은조의 곁을 떠났다.동하는 마음을 외면한 채 정혼을 받아들이는 일은 절대 쉽지 않은 선택일 터. 겨우 마음을 다잡은 홍은조는 도승지 댁 큰 어르신과의 혼례길에 올랐지만, 설상가상으로 문턱을 넘는 순간 시름시름 앓던 큰 어르신이 세상을 떠났다는 곡소리가 울려 퍼지는 기이하고도 가혹한 순간을 맞이했다.복잡다단한 홍은조의 인생사는 앞으로도 한층 더 다이내믹한 국면을 맞이할 예정이다. 홍은조와 이열이 이상 현상에 휘말리며 서로의 영혼이 바뀌는 초유의 사태가 예고됐기 때문. 과연 대군의 몸으로 왕실로 향하게 될 홍은조는 어떤 상황을 마주하게 될지, 천인 신분으로 살아온 그가 왕족의 시선으로 바라보게 될 조선은 어떤 모습일지 그 향방에 관심이 쏠린다.앞서 KBS2는 지난해 '독수리 5형제를 부탁해!'를 제외하면 전반적으로 흥행 부진을 겪었다. 이영애가 주연을 맡아 공개 전부터 화제를 모았던 '은수 좋은 날' 역시 3~4%대에 머물며 기대에 미치지 못했다. 반면 올해 첫 드라마로 나선 '은애하는 도적님아'는 꾸준한 상승세를 보이며 분위기 반전에 성공하고 있다.끝을 알 수 없는 변화 속으로 향할 남지현의 인생사는 매주 토, 일 밤 9시 20분에 방송되는 '은애하는 도적님아'에서 계속된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr