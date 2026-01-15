사진=텐아시아DB

사진제공=SBS Plus

지난해 7월 김준호와 결혼한 개그우먼 김지민이 아파트에서 겪은 충격적인 이웃 빌런 경험담을 공개한다.오는 17일 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 8회에서는 일상생활을 망치는 이웃 빌런을 주제로, 듣기만 해도 분노를 유발하는 생생한 실화 사연들이 공개된다. 사소해 보이지만 일상을 갉아먹는 이웃 간 갈등부터, 참을수록 쌓여만 가는 스트레스의 민낯까지 적나라하게 다뤄질 예정이다.이날 김지민은 주제를 듣자마자 "아우, 나 몇 개 떠오른다"라며 입을 열고, 곧바로 "진짜 다 얘기할 수 있다. 아직도 피.꺼.솟이다"라고 말해 분위기를 끌어 올린다. 먼저 김지민은 엘리베이터 안에서 처음 마주친 할아버지가 자신의 옷을 향해 코를 푼 충격적인 순간을 떠올린다. 김지민은 "공중에다 코를 푸는데 그대로 내 옷에 다 묻었다. 너무 짜증 났지만 어르신이라 뭐라 할 수도 없었다"라며 당시의 분노와 황당함을 생생하게 전한다.김지민은 복도를 개인 창고처럼 점령한 택배 빌런 이웃의 사연도 덧붙인다. 복도는 물론 비상문 앞까지 포장 상자가 가득 쌓여 있었다고. 결국 김지민은 참다못해 항의를 위해 벨을 누르고 이웃집으로 향했으나 정작 집 안에는 상자가 하나도 없이 말끔했다는 반전이 공개돼 충격을 더한다.또 김지민은 새벽 1~2시마다 주기적으로 위층에서 의문의 '롤롤롤롤' 소음이 울려 퍼진 탓에 "진짜 미쳐버리는 줄 알았다"라고 말한다. 고요한 새벽, 천장에서 반복적으로 나던 정체 모를 소리에 한동안 잠을 이루지 못하던 김지민은 결국 윗집을 찾아가 항의하고 사과까지 받았지만, 다음 날 예상치 못한 뒤통수를 맞고 배신감을 느꼈다는데. 과연 김지민을 괴롭힌 새벽 소음의 정체와 김지민의 일상을 뒤흔든 이웃 빌런의 실체는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.제작진은 "이번 회차에서는 일상을 완전히 무너뜨리는 이웃 빌런들의 현실적인 사례들이 등장한다"라며 "김지민의 실제 경험담을 통해 많은 시청자들이 공감과 분노를 동시에 느끼게 될 것"이라고 전했다.'이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr