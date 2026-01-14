사진제공=나무액터스

배우 이열음이 ‘그대에게 드림’에 출연한다.ENA 새 드라마 ‘그대에게 드림’은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽)과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재(이혜리)의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디 작품이다.이열음은 극 중 톱 배우 ‘오하나’ 역을 맡는다. 그는 미스코리아 출신 유명 배우를 어머니로 둔 인물로 태어난 순간부터 카메라 없는 삶을 살아본 적 없는 ‘스타’ 캐릭터다. 이열음은 특유의 통통 튀는 매력과 뛰어난 캐릭터 소화력을 통해 또 한 번의 매력적인 역할로 시청자들을 사로잡을 예정이다.이열음은 ‘드라마 스페셜 - 중학생 A양’, ‘대장금이 보고있다’, ‘간택 - 여인들의 전쟁’, ‘알고있지만,’, ‘The 8 Show’ (더 에이트 쇼), 영화 ‘서울괴담’ 등 브라운관과 스크린을 오가며 탄탄한 필모그래피를 써 내려가고 있다. 특히 최근 공개되었던 ‘친애하는 X’에서는 톱스타 ‘레나’로 분해 화려한 비주얼과 섬세한 감정 표현으로 미워할 수 없는 캐릭터로 활약했다.이에 이열음이 ‘친애하는 X’와는 다른 결로 그려낼 ‘그대에게 드림’ 속 톱 배우 ‘오하나’에 대한 기대가 모인다. ‘그대에게 드림’은 채널 ENA를 통해 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr