/ 사진=조준원 기자

/ 사진=조준원 기자

배우 김선호가 고윤정과의 일화를 밝혔다.13일 서울 강남구의 조선 팰리스 서울 강남에서 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 김선호와 고윤정, 연출을 맡은 유영은 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디다.극 중 김선호는 남다른 능력의 다중언어 통역사 ‘주호진’으로, 고윤정이 예측불가한 매력의 글로벌 톱스타 ‘차무희’로 분했다.이번 작품으로 처음 호흡을 맞추게 됐다는 고윤정은 "(김선호를) 처음 뵀는데 촬영하면서 정말 즐거웠던 기억만 난다. 저도 오빠처럼 연차가 쌓였을때 '저렇게 연기하고 있었으면 좋겠다'는 생각이 들 정도"라며 "(김선호) 오빠가 즐기면서 연기를 하는 것 같더라. 지켜보고 따라하면서 많이 배우는 현장이었다"고 되돌아봤다.이어 김선호 또한 "모든 배우 뿐만 아니라 스태프들도 친근하게 마음을 열고 다가와줬다. (고윤정이) 연기를 너무 잘해서 이런 말을 듣는게 부끄럽다. 저에게 배웠다고 하는데 (고윤정이) 말 한 마디도 흡수하는 게 빠르고 센스가 있어서 굉장히 잘 이끌어줬던 것 같다"고 칭찬했다.그러면서 김선호는 "(고윤정) 성격이 참 좋다. 일본에서 열차타는 장면이 있었는데 첫 장면이어서 어색하고 말을 잘 안 했다. 근데 제가 실수해서 윤정이는 열차를 타고 가버린 거다. 그 때 (고) 윤정이가 굉장히 친근하게 '뭐하는 거야?' 라며 분위기를 풀어주더라. 그렇게 친해졌다"고 회상했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr