사진=FNC엔터테인먼트

밴드그룹 FT아일랜드 멤버 이재진이 뮤지컬 '로미오와 줄리엣'에 캐스팅됐다.뮤지컬 '로미오와 줄리엣'은 동명의 셰익스피어의 희곡을 원작으로 한다. 2001년 프랑스에서 초연됐으며, 국내에는 2007년 내한 공연이 진행됐다.이재진은 극 중 로미오의 가장 친한 친구 '머큐시오' 역을 맡았다. 머큐시오는 제멋대로이면서도 도발적인 성격의 소유자다. 줄리엣의 사촌 티볼트의 칼에 맞아 죽으며 비극의 도화선이 되는 인물이다.이재진은 FT아일랜드에서 베이시스트로 활약하고 있다. 그는 음악 활동과 뮤지컬뿐만 아니라 드라마 등 브라운관도 오가며 활약을 펼치고 있다. 특히 2009년 뮤지컬 '소나기'로 데뷔해 벌써 17년차 뮤지컬 배우가 됐으며, '하이 스쿨 뮤지컬', '사랑했어요', '귀환', '뱀파이어 아더', '할란카운티', '4월은 너의 거짓말' 등 다양한 뮤지컬 작품에서 필모그래피를 쌓았다.이재진은 이번 작품에서 특유의 섬세한 보컬과 연기로 작품에 드라마틱함을 더할 예정이다.한편 이재진이 출연하는 '로미오와 줄리엣'은 오는 3월 24일부터 5월 31일까지 서울 한전아트센터에서 관객들과 만난다. 또다른 FT아일랜드 멤버 이홍기는 오는 2월 22일까지 뮤지컬 '슈가'로 활약할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr