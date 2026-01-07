사진 제공｜KBS 2TV

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 ‘우형제’ 은우와 정우가 팬들과 함께 런치쇼를 즐긴다.오늘(7일) 방송되는 ‘슈돌’ 603회는 ‘꿈만 같아 너와 함께라’ 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 이날 방송에서는 방송 12주년 기념 ‘슈돌’ 최초의 팬미팅 현장이 공개된다.은우와 정우는 팬미팅룩으로 시크한 블랙 앤 화이트 트윈룩을 맞춰 입어 눈길을 끈다. 쌍둥이처럼 꼭 닮은 은우와 정우의 귀여움이 팬들의 마음을 사로잡는다. 특히 시크한 블랙 앤 화이트 스타일링을 찰떡같이 소화한 은우와 정우가 팬들을 향해 총총총 뛰어와 극강의 귀여움을 뽐내자 팬들의 뜨거운 환호가 터져 나온다.이날 은우와 정우는 런치쇼 콘셉트로 좋아하는 음식을 팬들과 함께 먹으며 즐거운 시간을 보낸다. 모닝빵, 탕수육, 딸기과자, 삶은 달걀까지 ‘우형제 세트’를 받아 든 은우와 정우는 먹방의 진수를 뽐내며 팬미팅 현장을 들썩이게 한다. 양 볼 가득 음식을 넣고 오물오물 거리는 은우와 정우의 먹방을 직관한 팬들은 “귀여워”라며 탄성을 터뜨린다.그런가하면, 은우와 정우는 이번 ‘슈돌’ 첫 팬미팅의 시작점이 된 팬과 일대일 팬미팅을 연다. 은우, 정우와 만난 팬은 “은우와 정우를 좋아하는 84세 할머니”라고 자신을 소개한다. 은우와 정우는 공손하게 감사인사를 전한 뒤 “할머니 건강하세요”라고 눈 찡긋 윙크와 함께 애교 가득한 모습으로 친손자 같은 훈훈함을 자아낸다. 특히 정우는 윤기가 흐르는 오리고기를 보고 “우와 맛있겠다! 고기!”를 외치더니 “할머니, 아 해보세요”라며 할머니 팬의 입안에 오리고기를 쏙 넣어줘 모두를 놀라게 한다. 이에 할머니 팬은 “정우 아빠는 천국에서 사시는 것 같겠다”라며 은우와 정우의 천사 같은 매력에 감동했다는 후문.은우와 정우가 팬들과 함께 꾸밀 런치쇼와 84세 할머니 팬을 감동시킨 정우의 틈새 애교는 ‘슈돌’ 본 방송을 통해 공개된다. KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr