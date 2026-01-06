사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 안보현이 MC 은퇴 이유를 밝혔다.6일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 드라마 '스프링 피버' 주역 안보현, 이주빈이 출연했다.이날 MC 장도연은 안보현과의 추억을 언급했다. 두 사람은 2020년 'MBC 연예대상' 진행을 함께 맡았던 것. 그러나 안보현은 "기억하고 싶지 않은 추억"이라고 밝혀 놀라게 했다.안보현은 "눈이 안 좋은데, 색약도 심했다. 큐카드만 볼 수 없으니까 프롬프터도 봤는데, 장도연 님과 글씨 색이 비슷해서 안 보였다. 이후 글씨 색, 크기 변경을 해도 안 보여서 정말 미치겠더라"고 털어놨다.이후 자신에게 화가 난 안보현은 스마일 라식을 받았다고. 장도연이 "덕분에 분위기가 화기애애해졌다"고 말하자, 안보현은 "내가 게슴츠레 눈을 뜨니까, 지인들은 상황을 알았을 거다. 그 뒤로 MC 안 한다. 딱 결혼식 사회까지만 본다"고 밝혀 웃음을 안겼다.안보현과 이주빈은 서로 친해진 계기를 전했다. 이주빈은 "주변에서 오빠가 '사람 냄새 나는 사람'이라고 했는데, 진짜 인간적이더라"면서 "6~7개월 촬영 중 90% 포항 로케라서 합숙처럼 촬영했다. 고생도 많이 해서 전우애 같은 느낌이 있다"고 이야기했다.안보현은 "장르가 로맨틱 코미디라 스킨십이 많아서 더 가까워진 느낌"이라고 솔직하게 털어놨다. 이주빈은 "나도 그 말을 하고 싶었는데, 민망해서 말을 못 했다"며 인정했다.촬영 전 고자극 원작을 챙겨보고 깜짝 놀랐다는 이주빈은 "고자극 고수위를 다 촬영하는 건가? 그럼 난 안 될 것 같은데 싶었다"고 털어놨다. 안보현은 "드라마는 딥하게 보실 내용은 아니다. 가족끼리 봐도 된다"고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr