사진=김지혜 SNS

박준형-김지혜 부부가 큰 딸의 스무살을 축하했다.김지혜는 1일 자신의 인스타그램에 "기분이 이상하다. 내 눈에 아직 애기인데 박주니 성인되는 날"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김지혜와 박준형이 제야의 종소리에 맞춰 첫째 딸과 술을 마시는 모습. 두 사람은 딸을 향해 "성인된 거 축하합니다"라고 말했고 김지혜는 원샷을 요구했다.술을 마신 딸은 "아 이거 이상해"라며 소감을 말했다. 그러자 김지혜는 "너 솔직히 먹어봤지"라고 물었고 딸은 "안 먹었다고 하면 거짓말"이라고 답했다.한편 김지혜는 2005년, 코미디언 박준형과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 최근 첫째 딸의 경희대학교 합격, 둘째 딸의 선화예고 합격 소식을 전해 화제를 모았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr