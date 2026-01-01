사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 따듯한 선행을 베풀었다.로제는 지난 31일 자신의 인스타그램에 "올 한 해를 마지막으로 따뜻하게 마무리 할 수 있게 저에게 크리스마스 날 시간을 내어준 서울대학교어린이병원에 있는 아이들에게 큰 고마움을 전하고 싶다"는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 로제가 어린이 병원을 찾아 환우들과 함께 따듯한 마음을 공유하고 있는 모습. 특히 로제는 환우 한명 한명과 기념 촬영을 했고, 간호사들에게도 싸인을 해주는 등 팬서비스를 보였다. 자신의 SNS 프로필 사진에 적힌 'NUMBER ONE GIRL' 티셔츠도 제공했다.로제는 "올 한 해 제가 아이들에게 '아파트'라는 곡으로 많은 사랑을 받았다"고 언급하며 "받았던 사랑을 아이들에게 돌려주고 싶어서 간 자리에 오히려 제가 더 많은 기쁨과 따뜻함을 한 가득 선물 받고 온 것 같다"고 전했다.이어 그는 "그 날 이후로 하루하루 그 친구들의 눈빛들이 계속 생각이 날 만큼 따뜻했다"면서 "여러분들도 이 소중한 아이들에게 많은 관심과 사랑 부탁 드린다"고 바랐다.한편 로제는 미국의 팝 가수 브루노 마스와 손을 잡고 2024년 10월 18일 'APT.'(아파트)를 발매했다. 이 곡은 뮤직비디오 공개 5일 만에 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했다.로제는 'APT.'를 통해 ▲미국 앨범 차트에서 가장 높은 순위에 오른 케이팝 여성 아티스트 ▲처음으로 빌보드 라디오 송 차트 10위에 오른 케이팝 여성 아티스트 ▲스포티파이에서 가장 빨리 10억 스트리밍을 넘은 케이팝 트랙 등 세계 기록을 연달아 갈아 치워 기네스 세계 기록에 등재됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr