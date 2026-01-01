사진=권민아 SNS

그룹 AOA 출신 권민아가 극단적 선택을 암시했다.권민아는 1일 자신의 인스타그램에 "목을 멧더니 숨이 안 쉬어지고 시아가 흐릿해지더니 그 후 기억이 없다"라며 말문을 열었다.그는 "의식을 잃었다는 건데.. 조금만 더 내버려 뒀으면 오늘은 정말 약속 지킬 수 있었는데 갑자기 무슨 소리가 들리고 저를 막 흔들었다. 의식이 자꾸 왔다갔다 하길래 속으로 '제발..제발..' (을 외쳤다)"이라고 덧붙였다.권민아는 "또 구조가 됐고 양치기 소녀가 됐다"며 "당신들 눈 앞에서 사라지겠다는 약속 꼭 지킬 것"이라고 극단적 선택을 암시했다.이어 권민아는 "검사님께서 2심 재판을 항소해 주셔서 기다리고는 있으나 제가 버틸 수가 있을지. 인간 새끼도 아닌 것들"이라며 "세상은 공평하다는 말은 가설"이라고 말했다. 그러면서 권민아는 "또 사망기사가 아닌, 제 정신이 아니라는 기사가 나오겠다"라며 자신의 이번 극단적 선택이 실패했다는 것에 대해 "아쉽다"고 표현했다.함께 공개된 사진에는 권민아가 목을 맨 듯한 모습. 직전의 그는 눈물을 흘렸는지 코 끝이 붉어져 있었다.이같은 권민아의 게시물에 누리꾼들은 "최고의 복수는 내가 잘 사는 거야", "압박하는 사람들의 말에 귀 기울이지 마세요" 등 그를 응원하는 메시지를 남기고 있다.권민아는 2012년 데뷔해 '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐' '짧은 치마' 등의 히트곡을 내며 당시 인기 걸그룹 반열에 올랐었다. 그러나 2020년 권민아가 이 팀에서 괴롭힘을 당했다고 주장하며 팀은 내분에 휩싸였고, 이로 인해 AOA는 해체됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr