87세 배우 김영옥이 팬들의 건강 응원에 솔직한 마음을 전했다.31일 김영옥의 채널에는 "89번째 새해, 웬수들과 연말 파티하고 화훼 단지 싹쓸이"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김영옥은 구독자들의 댓글을 직접 읽으며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 특히 그는 "할머니 건강 잘 챙기세요", "할머니 집밥 너무 최고입니다. 늘 건강하세요", "할머니 너무 재밌어요. 오래오래 하시고 건강하세요" 등의 건강 관련 댓글을 읽었다.김영옥은 "아프지 말라고 많이들 얘기해 주시는데, 절대 아프지 말아야겠다. 하지만 나이가 이만큼 먹고 보니까 장담은 못 한다. 그러나 내가 혹시 뭐 잘못되고 그러더라도 순리대로 봐주시고 잘 그이는 놀다 갔겠지 생각하시고 나로 인해서 좋은 기분만 받아 갔으면 좋겠다"고 전했다.또한 활발하게 자신의 채널을 통해 팬들과 소통하고 있는 김영옥은 "거짓 없이 제작진들이 뭐를 해보라고 했을 때 '뭐야, 뭐야' 하면서도 새로운 걸 도전하는 게 재밌다. 한 번도 못 먹어봤던 것들도 먹고 하나의 추억이 됐다. 이렇게 좋은게 어딨는지 모르겠다"며 만족감을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr