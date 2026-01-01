스트레이키즈(Stray Kids)의 멤버 한(HAN)과 글로벌 프리미엄 스포츠 브랜드 호카(HOKA)의 신선한 만남이 담긴 화보가 공개됐다.
이번 화보는 GQ 1월 호를 통해 공개되었으며, 뮤지션 한의 매력적인 모먼트를 호카와 함께 완성해 눈길을 끈다. 스트레이키즈의 올라운더이자 자유롭고 개성적인 감성을 지닌 뮤지션 한(HAN)은 어느 겨울날, 빈티지한 공간 속에서 자신의 라이프스타일을 위트 있게 표현했다. 감각적인 무드와 자연스러운 순간들이 어우러진 이번 화보는 ‘MY SPEED, MY LANE, MY PACE’라는 메시지 아래, 한만의 자유로운 에너지와 개성을 고스란히 담아냈다.
화보 속 한은 패셔너블한 스타일링에 호카의 마파테 스피드 2(Mafate Speed 2), 마파테 스피드 4 LITE(Mafate Speed 4 LITE), 스피드고트 2(Speedgoat 2)를 착용했다. 기능성과 스타일을 동시에 갖춘 호카의 아이코닉한 실루엣은 한의 감각적인 룩과 어우러지며 스타일리시한 존재감을 더했다.
특히, 호카의 트레일 헤리티지를 기반으로 새로운 라이프스타일 카테고리 ‘트레일 코어(TRAILCORE)’를 제시하는 마파테(MAFATE) 시리즈는 러닝과 트레일에서 축적된 기술력에 도시적인 컬러와 실루엣을 더해, 퍼포먼스와 스타일의 경계를 허무는 데일리 슈즈로 주목받고 있다. 마파테 스피드 2는 스트레이키즈 한의 공항패션을 통해 포착되며, 퍼포먼스를 넘어 패션 아이템으로서의 가능성 또한 보여주었다.
또한 호카를 대표하는 아이코닉 트레일 러닝화 스피드고트 2는 오리지널 지오메트리를 유지한 디자인에 다양한 컬러웨이와 비브람(Vibram) 메가그립 아웃솔을 적용해, 안정적인 퍼포먼스는 물론 일상에서도 자연스럽게 활용 가능한 스타일리시한 무드를 완성한다.
한은 이번 화보를 통해 ‘자유로움’에 대한 자신의 가치관도 전했다. 그는 “음악 작업을 할 때 자유로움은 제게 필수 조건”이라며, “마음과 생각, 시간이 자유로울 때 늘 좋은 결과물이 나왔다”고 밝혔다. 이어 “호카와 함께할 때마다 비슷한 감정을 느낀다. 자유롭게 어디든 누빌 수 있는 설렘을 전해주는 브랜드”라며, “저와 호카를 연결한다면 그런 공통점이 있을 것 같다”고 덧붙였다.
스트레이키즈 멤버 한과 호카의 매력적인 시너지가 담긴 이번 화보는 GQ 1월 호와 GQ 인스타그램을 통해 확인 가능하다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
이번 화보는 GQ 1월 호를 통해 공개되었으며, 뮤지션 한의 매력적인 모먼트를 호카와 함께 완성해 눈길을 끈다. 스트레이키즈의 올라운더이자 자유롭고 개성적인 감성을 지닌 뮤지션 한(HAN)은 어느 겨울날, 빈티지한 공간 속에서 자신의 라이프스타일을 위트 있게 표현했다. 감각적인 무드와 자연스러운 순간들이 어우러진 이번 화보는 ‘MY SPEED, MY LANE, MY PACE’라는 메시지 아래, 한만의 자유로운 에너지와 개성을 고스란히 담아냈다.
화보 속 한은 패셔너블한 스타일링에 호카의 마파테 스피드 2(Mafate Speed 2), 마파테 스피드 4 LITE(Mafate Speed 4 LITE), 스피드고트 2(Speedgoat 2)를 착용했다. 기능성과 스타일을 동시에 갖춘 호카의 아이코닉한 실루엣은 한의 감각적인 룩과 어우러지며 스타일리시한 존재감을 더했다.
특히, 호카의 트레일 헤리티지를 기반으로 새로운 라이프스타일 카테고리 ‘트레일 코어(TRAILCORE)’를 제시하는 마파테(MAFATE) 시리즈는 러닝과 트레일에서 축적된 기술력에 도시적인 컬러와 실루엣을 더해, 퍼포먼스와 스타일의 경계를 허무는 데일리 슈즈로 주목받고 있다. 마파테 스피드 2는 스트레이키즈 한의 공항패션을 통해 포착되며, 퍼포먼스를 넘어 패션 아이템으로서의 가능성 또한 보여주었다.
또한 호카를 대표하는 아이코닉 트레일 러닝화 스피드고트 2는 오리지널 지오메트리를 유지한 디자인에 다양한 컬러웨이와 비브람(Vibram) 메가그립 아웃솔을 적용해, 안정적인 퍼포먼스는 물론 일상에서도 자연스럽게 활용 가능한 스타일리시한 무드를 완성한다.
한은 이번 화보를 통해 ‘자유로움’에 대한 자신의 가치관도 전했다. 그는 “음악 작업을 할 때 자유로움은 제게 필수 조건”이라며, “마음과 생각, 시간이 자유로울 때 늘 좋은 결과물이 나왔다”고 밝혔다. 이어 “호카와 함께할 때마다 비슷한 감정을 느낀다. 자유롭게 어디든 누빌 수 있는 설렘을 전해주는 브랜드”라며, “저와 호카를 연결한다면 그런 공통점이 있을 것 같다”고 덧붙였다.
스트레이키즈 멤버 한과 호카의 매력적인 시너지가 담긴 이번 화보는 GQ 1월 호와 GQ 인스타그램을 통해 확인 가능하다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT