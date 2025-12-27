'최정훈♥' 한지민, 핸드폰 배경 인물 딱 걸렸다…애정 남다르다더니, '활짝' 얼굴 박제 ('비서진')[TEN이슈]

사진=텐아시아DB, '비서진' 방송 화면.

배우 한지민의 핸드폰 잠금화면 속 인물의 정체가 공개됐다.지난 26일 방송된 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 'my 스타'로 배우 한지민이 출연했다. 한지민과 이서진은 2007년 MBC '이산'에서 호흡을 맞춘 사이로, 평소 절친한 선후배 동생으로 알려져있다.이날 한지민은 '비서진' 최초로 오프닝 인터뷰를 진행했다. 그는 "'이산' 촬영 내내 괴롭힘 당했다. 방송에서 보인 건 빙산의 일각이다. 밥 사줄 때 빼고, 전생 악역인가 싶을 정도"라고 폭로했다.'복수 데이'를 선언한 한지민은 운전을 이서진에게만 맡겼다. 샵에 도착해서도 이서진에게 그릭 요거트와 사과, 커피를 주문했다. 이서진은 툴툴 거리면서도 디카페인 아메리카노를 챙기고 사과까지 자르는 섬세한 모습을 보였다.샵을 나온 뒤 촬영장 이동을 위해 차에 탔고, 한지민의 핸드폰을 가지고 있던 이서진은 한지민에게 핸드폰을 건넸다. 이 과정에서 카메라에 한지민 핸드폰 잠금화면이 노출됐다.잠금화면에는 활짝 웃고 있는 할머니의 모습이 흑백으로 담겼다. 2020년 할머니를 떠나 보낸 한지민은 할머니에 대한 남다른 애정을 드러낸 바 있다.그는 2020년 한 예능에 출연해 "저는 할머니 손에 자랐다. 엄마 같은 존재였다. 7월에 돌아가셨는데, 추석을 앞두고 마음이 힘들었다. 큰 집이다 보니 전을 만드는데, 괜히 제가 하고 싶더라. 할머니 첫 차례상이니까"라고 밝혔다.2022년 '유퀴즈'에 출연했을 때도 "작년에 외할머니 돌아가시고 재작년에 친할머니 돌아가셨다. 진짜 저는 친할머니가 키워주셔서 굉장히 힘들었다. 제 인생에서 가장 힘든 시기였던 거 같다. 할머니는 엄마 같은 존재이기도 해서"라며 눈시울을 붉히기도 했다.한편, 한지민은 지난해 8월부터 잔나비 최정훈과 공개 열애 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr