사진=브랜뉴뮤직

싱어송라이터 빈센트블루가 오랜 시간 함께해 온 브랜뉴뮤직과 결별하고 홀로서기에 나선다.브랜뉴뮤직은 22일 공식 입장을 통해 "아티스트 빈센트블루와의 전속 계약이 종료되었다"고 밝혔다. 소속사 측은 "그동안 소속 아티스트로서 함께해 준 빈센트블루를 아껴주고 사랑해 준 팬들에게 진심으로 감사드린다"며 "새로운 시작을 앞둔 그의 앞날에 변함없는 응원과 관심을 부탁드린다"고 인사를 전했다.빈센트블루는 그간 독보적인 음색으로 '역도요정 김복주', '나의 아저씨', '일타 스캔들' 등 다수의 인기 드라마 OST에 참여하며 목소리를 알려왔다. 특히 최근에는 ENA의 커버 인플루언서 서바이벌 프로그램 '언더커버'에 출연해 뛰어난 음악적 역량을 과시하며 대중의 주목을 받기도 했다.브랜뉴뮤직을 떠나 본격적인 홀로서기를 예고한 빈센트블루가 앞으로 어떤 음악적 행보를 보여줄지 팬들의 기대가 모이고 있다.안녕하세요, 브랜뉴뮤직입니다. 당사 소속 아티스트 빈센트블루와의 전속 계약이 종료되었음을 알려드립니다.빈센트블루는 지난 6년간 브랜뉴뮤직과 함께하며 다양한 음악적 시도와 프로젝트를 통해 당사의 색깔을 더욱 풍성하게 만들어 준 올라운더 싱어송라이터였습니다. 그 과정에서 보여준 아티스트의 굳건한 믿음과 헌신에 깊은 감사의 마음을 전합니다.아울러, 그동안 브랜뉴뮤직의 아티스트 빈센트블루를 아껴주시고 사랑해 주신 팬 여러분들께도 진심으로 감사드리며, 홀로서기를 앞두고 있는 빈센트블루의 행보에도 변함없는 응원과 관심을 보내 주시기를 부탁드립니다.저희 브랜뉴뮤직도 더 높이 비상할 빈센트블루의 앞날을 늘 한결같은 마음으로 응원하겠습니다.감사합니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr