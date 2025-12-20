사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 우아한 미모가 돋보이는 근황을 알렸다.최근 오윤아는 자신의 인스타그램에 카메라와 눈꽃 이모지가 담긴 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오윤아는 블랙 터틀넥과 슬림한 가죽 팬츠에 아이보리 셔츠를 걸쳐 세련된 무드를 완성했다. 금색 초커 네크리스가 포인트로 더해져 고급스러움이 배가됐고, 긴 생머리와 자연스러운 메이크업이 어우러져 도시적인 매력이 물씬 풍긴다.팬들은 "마음이 따뜻해지는 사진이네요", "감성이 좋아요", "너무 예뻐", "다리가 너무 부럽습니다", "여신강림", "넘 아름다우세요" 등의 반응을 보였다.한편 1980년생으로 45세인 오윤아는 모델로 데뷔했으며 다수 드라마에 출연해 활약해왔다. 오윤아는 지난 2007년 결혼했으나 2015년 이혼했다. 이후 다수 예능 방송을 통해 발달장애를 앓고 있는 아들 민이를 혼자서 양육 중인 근황을 전하기도 했다. 특히 오윤아는 와이에이엔터테인먼트(YA Entertainment)를 설립하게 됐다며 1인 소속사 오픈을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr