명창 신영희가 남편 옥바라지를 한 사연을 밝혔다.18일 방송된 MBN '특종세상'에서는 83세 현역 최고령 명창 신영희가 출연했다.이날 방송에서 신영희는 "나는 소리에 미친 사람이다. 딸을 낳자마자 3일 만에 무대에 섰다"며 "결혼해서도 남편이 판소리를 못하게 하니까 어쩔 수 없이 싸움도 안 하고 헤어졌다"고 첫 번째 이혼을 한 이유를 밝혔다.50세 나이에 재혼을 했지만, 또 다른 시련이 왔다고. 그는 "남편이 재혼 8일 만에 사기로 옥살이를 했다"고 말해 충격을 안겼다. 신영희는 "남의 이목도 있고, 어쨌든 나와 결혼한 사람이고 남편이 옥살이하는데 뒷바라지 안 해주면 안 되지 않나. 인간이니까"고 얘기했다.이어 신영희는 "그 사람이 벌인 걸 내가 수표로도 많이 갚아줬고 마음을 다잡고 '이 사람과 살아야 하나?' 생각하고 있는데 그때 60대 초반이었는데 50대 여자를 만나더라 (바람을 피웠다) 전 남편이 먼저 이혼을 하자고 하더라"며 두 번째 결혼도 실패했다고 설명했다.남편이 먼저 이혼하자고 했다며 그는 "그래서 나는 '얼씨구나~'하고 이혼을 했다"고 말했다. 또한 신영희는 16살에 아버지가 돌아가시고 실질적인 가장으로 살았던 사연도 밝혀 안타까움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr