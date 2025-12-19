/사진 = 지코&리라스 ‘DUET’ MV 갈무리

아티스트 겸 프로듀서 지코(ZICO)가 독특한 상상력을 담은 신곡 뮤직비디오를 선보이며 다시 한번 화제의 중심에 섰다.지코는 19일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 새 싱글 'DUET'(듀엣)의 뮤직비디오를 전격 공개했다. 이번 신곡에는 일본의 대세 뮤지션 리라스(Lilas, 요아소비 이쿠라)가 피처링으로 참여했을 뿐만 아니라 뮤직비디오에도 직접 출연해 눈길을 끈다. 일본 현지에서 촬영된 이번 영상은 특유의 이국적인 풍경 속에 유쾌하고 신선한 감각을 녹여냈다.영상은 평범한 일상 속에서 지코와 리라스가 누군가와 연결된 듯 갑자기 춤을 추기 시작하며 시작된다. 이들의 움직임은 곧 주변 사람들로 전염되며, 초등학교와 직장, 길거리 등 장소를 불문하고 모든 이들이 마치 동기화된 것처럼 흥겹게 춤을 추는 진풍경이 펼쳐진다. 아이들의 천진난만한 동작을 어른들이 따라 하며 일상이 환상적으로 변해가는 과정은 'DUET'의 발랄한 멜로디와 어우러져 시청각적 즐거움을 극대화한다.지코는 이번 뮤직비디오의 완성도를 위해 장면 하나하나를 정밀하게 기획했다. 그는 KOZ 엔터테인먼트를 통해 "여러 장면 중 좋은 부분을 골라 편집한 것이 아니라, 처음부터 끝까지 어떤 구간에 어떤 장면이 들어갈지 철저하게 설계해 촬영했다"며 "모든 컷이 특정 순간을 위해 배치된 것이 포인트"라고 설명했다.함께 호흡을 맞춘 리라스 역시 "춤을 중심으로 한 뮤직비디오 촬영은 처음이었는데, 지코가 현장을 진두지휘하며 분위기를 이끄는 모습이 인상적이었다"는 소감을 전했다. 아울러 "많은 보조 출연자와 함께 호흡을 맞춘 영상을 즐겁게 감상해 주시고, 안무 동작이 좋다면 꼭 따라 해달라"며 중독성 강한 팔동작 안무에 대한 기대감을 높였다.신곡 'DUET'은 "이상적인 상대와 듀엣을 하면 어떨까?"라는 지코의 기분 좋은 상상에서 출발한 곡이다. 지난해 큰 사랑을 받은 'SPOT! (feat. JENNIE)'의 프로듀서진이 다시 한번 의기투합해 곡을 썼으며, 리라스가 직접 일본어 가사를 작성해 본인만의 개성을 더했다.음악적 영역을 끊임없이 확장 중인 지코는 오는 20일 서울 고척스카이돔에서 열리는 'MMA 2025'에서 'DUET'의 퍼포먼스를 최초로 공개한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr