장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 단종의 이야기를 다룬다. 배우 유해진과 박지훈이 영화의 깊이를 만들어냈다. 유배 가야 해던 비운의 어린 왕 단종과 유배지를 관리했던 촌장의 우정도 관전 포인트다.19일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '왕과 사는 남자'의 제작보고회가 열렸다. 장항준 감독과 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도가 참석했다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기. 조선 6대 왕 단종의 숨겨진 이야기를 다룬다.장항준 감독은 "강원도 영월이 배경이다. 조그만 촌락의 사람들 이야기다. 한양에서 변을 당해 귀양 온 사람을 기대 반, 설렘 반으로 기다린다. 또한 촌장과 단종의 우정 이야기"라고 소개했다.'왕과 사는 남자'는 장항준 감독의 첫 사극이자 단종을 본격적으로 다룬 작품. 장항준 감독은 "처음 제안을 받고 많이 망설였다. 당시 영화계 사정이 그렇게 좋지 않았고 사극이라는 특수성 때문이었다"며 "단종을 생각해보니 다뤄본 적이 없더라. 한번 해보면 좋지 않을까 생각했다"고 밝혔다.매번 흥행 신화를 쓰는 김은희 작가가 아내인 장항준 감독은 "집에 얘기했더니 (김은희 작가가) 하라고 하더라. 그 분이 촉이 좋다. 그럼 해야겠다 싶었다. 원래 잘나가는 사람 말 듣게 되지 않나. 저는 점집에 안 간다"라며 웃음을 안겼다. 캐스팅에 대해서는 "이왕 하는 거 신선한 캐스팅을 하고 싶었다. 연기 잘하는 배우들 모시고 하고 싶었다"라고 전했다.장항준 감독은 역사 고증을 철저히 하고자 애썼다고. 그는 "요즘은 네티즌들도 복식사 등 다들 잘 아신다. 어떤 분의 출연료를 깎고 좀 더 고증하려고 했다"며 폭소케 했다. 자신에게 첫 사극이라는 점에 대해서는 "누군가는 처음이 있다고 생각한다. 스태프들이 중요하다. 퀄리티를 만들어내는 건 그 분들이다. 가장 높은 퀄리티를 낼 수 있는 분들을 모시는 게 저에게 첫 번째 일이었고 어려운 일이었다"라고 말했다. 그러면서 "사극이 이렇게 일이 많은 줄 몰랐다. 오랜만에 일을 많이 한 것 같다. 앞으로 어떤 작품을 하든 이 작품을 통해 마음가짐이 달라질 것 같다. 많은 것을 디테일하게 챙기게 될 것 같다"고 전했다.유해진은 마을의 풍족한 생활을 꿈꾸는 광천골 촌장 엄흥도 역을 맡았다. 출연 이유에 대해 유해진은 "감독님 말씀과 같은 이유다. 역사책에는 그가 유배를 가서 어떻게 살았고 누구를 만나고 어떤 관계가 있었는지 없잖나"라며 "보수주인(유배 죄인의 관리자)과 왕과의 우정, 그 안에 녹아있는 사람 이야기가 좋았다"라고 말했다.실제 인물을 바탕으로 한 엄홍도 역할에 대해 "엄씨집안에서는 크게 모시는 조상이라는 얘기를 들었다. 시나리오를 보고 당시 그의 감정이 어땠을지 생각해보려 노력했다"라고 소개했다. 이어 "영월을 많이 돌아다녔다. 단종 능인 장릉도 가봤다. 장릉 앞에 엄홍도 님을 기리는 동상이 있는데, 너무 리얼하더라. 그 눈빛을 끝까지 기억하려고 했다. 그 동상도 저한테는 많은 영감을 줬다"라고 전했다.박지훈은 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 이홍위를 연기했다. 그는 "대본을 보며 순수하게 인물에 접근하고자 했다. 어린 나이에 이런 일을 겪으면 어떤 감정을 느꼈을까. 이런 공허함, 무기력함을 어떻게 표현할지 고민했다"고 밝혔다.박지훈은 국궁도 연습했다고. 그는 "국궁이 양궁과 비슷하다는 고정관념이 있었다. 국궁은 마음을 비워야 한다더라. 마음을 비웠을 때 손을 놓아야 한다고 했다. 그걸 듣고 국궁은 마음을 비우는 일이라고 생각하며 마음을 비우고 연습했다. 그러다 보니 수업 때도 그렇고 자세가 예쁘게 나와서 칭찬받았다. 그걸 바탕으로 모니터에 잘 녹아들 수 있게 표현하려고 노력했다"라고 말했다.앞서 '약한영웅' 시리즈 때는 몸집이 컸던 박지훈. 이번 작품을 위해서는 "15kg 정도 감량했다"고. 그는 "어린 나이에 겪는 무기력함을 표현하고 싶었다. 외적인 거부터 신경쓰다 보니 당연히 체중 감량부터 했다. 거의 안 먹었다. 말랐다는 정도를 넘어 안쓰러운 느낌을 외적으로 표현하고 싶었다"고 털어놨다.유해진은 박지훈과의 연기 호흡에 대해 "박지훈 씨에게 고맙다. 저한테 영향을 많이 줬다. 어떤 때는 동정이 가더라. 마지막에는 슬픈 장면도 있다. 박지훈 씨여서 제가 연기가 나오지 않았나 싶다. 저한테 고마운 존재"라고 애정을 표했다. 박지훈은 "선배님과 연기하면 여운이 남는다. 아버지를 봤다면 이런 눈, 이런 감정이지 않을까 싶었다. 그 감정들이 아련하고 그립다"라고 말했다.유해진은 후배 박지훈에 대해 애정을 재차 보여줬다. 그는 "(박지훈은) 연기도 놀라웠다. 연기뿐만 아니었다. 촬영 분장차에서 현장까지 2km가 되는데, 저는 걷는 걸 좋아서 현장까지 걸어가면서 그날 할 것들을 생각해보고 대사도 읊어본다. 가다 보면 박지훈이 쫓아와서 '같이 걸어도 되겠냐'라고 하더라. 같이 걸으면서 작품 얘기도 하고 잡다한 얘기도 했다. 참 괜찮은 친구라고 생각했다. 정이 많이 쌓였다"고 칭찬했다.유지태는 수양대군을 왕좌에 앉힌 일등공신인 당대 최고의 권세가 한명회로 분했다. 그는 "감독님과 제작자가 다른 한명회를 만들어보고 싶다고 하더라. 시나리오를 봤을 때 굵직한 에너지가 느껴졌다. 그래서 참여하고 싶었다"라고 말했다.유지태는 기존 작품들 속 한명회 캐릭터와 다르게 그리려 했다고. 그는 "한명회는 교묘한 책략가라고 알려졌고, 그 느낌이 강조됐는데, 이번 한명회는 풍채도 크고 멋있다. 여성들에게도 어필할 수 있는 한명회를 그리고 싶었다"라고 설명했다.유지태는 한명회 연기를 위해 ‘최신 기술’을 활용했다고. 그는 "챗GPT에 한명회에 대해 물어봤다. 수양대군 뒤에 건장한 모습으로 등장한다더라"며 웃음을 안겼다.박지훈은 감량한 반면 유지태는 증량했다고 한다. 유지태는 "당시 다른 작품도 하고 있었고, 한명회 역할을 위해서도 증량했다"라고 말했다.전미도는 단종 이홍위를 보필하는 궁녀 매화 역으로 출연했다. 그는 매화 캐릭터에 대해 "단종이 유배를 갈 때 궁녀들이 따라나섰다는 기록이 있다. 매화는 그 궁녀들을 대표하는 인물이라 생각했다. 호위무사는 아니지만 유배를 자청해서 갔다는 것은 목숨을 걸었다는 것 아니겠나. 호위무사와 같은 마음으로 이홍위를 보필하려 했다"라고 밝혔다.장항준 감독은 셰익스피어식 연출 방식을 적용했다고. 장항준은 "놀랍게도 제가 연극과 출신이다. 셰익스피어의 후예"라고 자부했다. 셰익스피어식 구성을 느꼈냐는 물음에 유해진은 "전혀 못 느꼈다"며 폭소케 했다. 이어 "현장에서 센스가 있었다. 놀라웠다"고 말했다. 전미도는 "현장 분위기가 감독님 덕분에 좋았다. 모두가 집중할 수 있게 만들어줬다"고 했다.장항준 감독은 "가볍게 다루지 말아야 한다는 책임감이 있었다. 엄홍도를 가볍게 다뤘다고 보실 수도 있지만, 영화를 보고 나면 진짜 훌륭한 사람이라는 생각을 할 거다"라고 말했다. 또한 "요즘 한국 영화 상황이 안 좋지 않나. 그래서 '우리가 책임감을 가지자'고 했다. 다시 붐업할 수 있게끔 하자고 얘기했다"고 강조했다. 박지훈은 "유난히 여운이 길게 남는 작품이다. 역사의 한 페이지를 이렇게 남길 수 있다는 게 영광이었다"라며 작품을 향한 애정을 표했다.장항준 감독의 필모그래피는 '왕과 사는 남자' 전후로 나뉠 것 같다는 말에 그는 "제발"이라고 반응해 폭소케 했다. 전미도는 "모두가 기다렸을 따뜻한 영화다. 극장에 오셔서 시원하게 웃으시고, 영화가 주는 여운을 안고 돌아가셨으면 좋겠다"고 시청을 부탁했다. 장항준 감독은 "2025년 봄에 배우들, 스태프들과 합숙하며 찍었다. 돌이켜보니 이 분들이 자신의 소중한 인생을 저와 함께해줬다는 사실에 감사하다. 우리가 함께했던 시절을 오래 기억했으면 좋겠다"며 동료들을 향한 고마운 마음을 표했다.'왕과 사는 남자'는 내년 2월 4일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr