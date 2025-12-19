/사진 = NBA All-Star

빅히트 뮤직 소속의 신인 그룹 코르티스(CORTIS)가 미국프로농구(NBA) 주관의 대형 페스티벌에 헤드라이너로 초청받았다.18일(현지시간) 빅히트 뮤직에 따르면 마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호로 구성된 코르티스는 내년 2월 12일 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 ‘NBA 크로스오버 콘서트 시리즈’의 오프닝 나이트 무대에 오른다. 이 페스티벌에 K-팝 아티스트가 헤드라이너로 이름을 올린 것은 코르티스가 최초다.이번 공연은 2026 NBA 올스타 주간을 기념하여 스포츠와 음악, 패션 등 다양한 문화를 결합해 선보이는 대규모 엔터테인먼트 행사다. 코르티스는 총 4일간 진행되는 페스티벌의 첫날을 화려하게 장식할 예정이다. 특히 이번 라인업에는 그래미 어워드 3관왕을 차지한 힙합 거물 루다크리스와 빌보드 ‘핫 100’에서 장기 집권하며 돌풍을 일으킨 샤부지가 함께 포함됐다. 코르티스는 데뷔한 지 채 반년도 되지 않아 이처럼 세계적인 아티스트들과 어깨를 나란히 하며 독보적인 글로벌 영향력을 입증했다.NBA 측은 코르티스를 경계를 뛰어넘는 독창적인 아티스트라고 소개하며 이들이 가진 예술성과 영향력이 NBA 올스타의 혁신적인 정신과 부합한다고 극찬했다. 실제로 코르티스의 데뷔 앨범인 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’는 빌보드 200 차트에서 15위를 기록했으며, 스포티파이에서는 한 달여 만에 누적 재생 수 1억 회를 돌파하는 등 경이로운 성적을 거두고 있다.현재 코르티스는 미국 시장에서 괄목할 만한 성과를 거두며 현지 미디어의 뜨거운 러브콜을 한몸에 받고 있다. 지난달에는 아이하트라디오 라이브를 비롯해 애플 뮤직의 제인 로우 쇼, 시리우스 XM 등 북미 전역의 인기 프로그램에 연달아 출연하며 강렬한 존재감을 각인시켰다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr