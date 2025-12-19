앰퍼샌드원 / 사진=FNC엔터테인먼트

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 특별한 크리스마스 선물로 팬심을 녹였다.앰퍼샌드원은 지난 18일 공식 SNS 채널을 통해 Johnny Orlando(조니 올랜도)의 'Last Christmas'(라스트 크리스마스) 커버 영상을 게재했다.공개된 영상 속 포근한 겨울 스타일링으로 등장한 앰퍼샌드원은 생동감 넘치는 연기와 귀여운 케미스트리를 선보이며 웃음을 자아냈다. 특히 멤버들의 부드러운 음색과 섬세한 표현력으로 원곡과는 또 다른 매력을 선사하며 이목을 집중시켰다.이와 함께 케이크를 만들고 트리를 꾸미는 등 크리스마스 홈 파티를 준비하고 즐기는 모습이 펼쳐지며 훈훈한 분위기를 완성했다. 멤버들의 빛나는 비주얼과 연말 감성이 담긴 소품들이 자연스럽게 어우러져 따뜻한 설렘을 전했다. 영상 말미에는 다 같이 창밖에 내리는 눈을 바라보는 장면이 담기며 깊은 여운을 남겼다.앰퍼샌드원은 가장 최근 발매한 미니 3집 'LOUD & PROUD'(라우드 앤 프라우드)로 커리어 하이를 기록했으며, 미국 포브스, 시카고 트리뷴, CBS 뉴스 시카고 등 해외 주요 매체의 주목을 받았다. 더불어 지난달 데뷔 첫 국내 팬 콘서트를 성공적으로 마무리했으며, 내년 1월 일본에서 팬 콘서트 2026 AMPERS&ONE FAN-CON IN TOKYO(2026 앰퍼샌드원 팬-콘 인 도쿄)를 개최해 글로벌 행보를 이어간다.이처럼 올해 쉼 없이 활동하며 꾸준한 상승세를 보여주고 있는 앰퍼샌드원은 앞으로도 다채로운 콘텐츠와 활동으로 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr