사진=이수진 씨 SNS

전 축구 국가대표 출신 이동국이 결혼 20주년을 맞았다.이동국의 아내 이수진 씨는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "20주년 오늘 우리"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이수진 씨가 이동국과의 결혼 기념일을 10년 단위로 비교한 모습. 특히 두 사람은 세월이 흐를 수록 세련된 외모를 보여 눈길을 끌었다.한편 이동국은 미스코리아 출신인 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.쌍둥이 첫째 딸 재시는 미국에 있는 패션 대학교에 재학 중이며, 둘째 딸은 최근 골프 대회에서 상을 거머쥐었다. 설아는 초등학교 졸업을 앞두고 있고, '대박이'로 불리며 랜선 이모 삼촌들의 열렬한 애정을 얻었던 막내 시안 군은 아빠를 따라 축구에 재능을 보이며 각종 대회를 휩쓸고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr