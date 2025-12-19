사진=채널A

채널A '하트페어링'이 '2025 펀덱스어워드'에서 'TV 시즌/미니 예능 부문' 수상작으로 선정되는 쾌거를 거뒀다. 지난 3월부터 6월까지 방송된 '하트페어링'에서는 지민과 제연이 최종 커플로 성사되며 큰 인기를 끌었다. 그러나 이후 두 사람이 결별설에 휩싸이면서 관심이 이어지고 있다.결혼하고 싶은 청춘들의 낭만과 현타 충만한 연애 일기를 그려낸 연애 프로그램 '하트페어링'은 18일 열린 '2025 펀덱스 어워드'(주최 굿데이터코퍼레이션)에서 'TV 시즌/미니 예능 부문' 작품상을 받았다. '뿅뿅 지구오락실', '섬총각 영웅', '식스센스: 시티투어', '태어난 김에 세계일주 4' 등 쟁쟁한 예능 프로그램들과 경쟁한 끝에 거둔 의미 있는 성과다. 또한 채널A는 2023년에도 같은 부문에서 '하트시그널4'로 수상을 한 바 있어, '리얼리티 연애 예능 명가'의 입지를 공고히 했다.'하트페어링'은 지난 3월 7일 론칭 직후부터 '펀덱스 차트' 내 'TV 비드라마 부문'에 진입했으며, 무려 11주 연속 'TOP 5'에 이름을 올리는 등 폭발적인 화제성을 발휘한 바 있다. 또한, 'TV 금요일 비드라마 화제성'과 '검색반응 TV-OTT 비드라마 부문'에서도 장기간 1위를 유지했으며, '출연자 화제성'에서도 전 출연진이 상위권을 석권하는 등 방송 시작부터 종영까지 화제성 신기록 행진을 이어갔다.특히 방영 기간 내내 'TV-OTT 비드라마 출연자 화제성'에서 최상위권을 유지했던 이제연과 안지민은 연예인이 아닌 일반인 출연자임에도 불구하고, '2025 펀덱스어워드'의 'TV 시즌/미니 예능 출연자 부문'에서 G-DRAGON, 박보검, 주병진과 함께 수상 후보에 노미네이트돼 이목을 집중시켰다.'하트페어링'의 연출을 맡은 박철환 PD는 "지금 같은 시대에서 콘텐츠를 만드는 사람이라면 누구나 받고 싶어 하는 상이 아닐까 한다. 응원해주신 시청자분들께 너무나 감사하고, 이탈리아 토스카나까지 가서 촬영해준 저희 출연자분들과 전폭적으로 지원해주신 제작 관계자 및 스태프에게 영광을 돌리고 싶다"고 밝혔다.'하트시그널' 시즌1~4에 이어 '하트페어링'까지 연이어 성공적으로 론칭한 박철환 PD는 오는 2026년 상반기 방송을 목표로 '하트시그널5' 제작에 박차를 가하고 있다. 박철환 PD는 "'하시'만의 겨울 감성과 더불어 더 리얼하고 깊은 감정이 담기는 시즌이 될 것이다. 내년 상반기 시청자들을 찾아뵐 예정이니 많은 기대를 부탁드린다"라고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr