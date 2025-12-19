사진=방민아 SNS

그룹 걸스데이 멤버 방민아가 남편 온주완과 공연장 데이트에 나섰다.방민아는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "DEATH NOTE"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 방민아가 뮤지컬 '데스토느'에 출연 중인 배우를 만나기 위해 대기실을 찾은 모습. 특히 방민아의 뒤에는 남편 온주완이 있어 눈길을 끌었고, 방민아는 온주완을 향해 두 손을 젖히고 있어 달달한 분위기를 보였다.한편 방민아는 지난 11월 29일 온주완과 발리에서 극비리에 백년가약을 맺었다. 온주완은 결혼 발표 당시 자신의 팬들에게 변함 없는 관계를 약속하면서 방민아의 팬들을 향해 "흠집 나지 않게 소중히 아끼고 옆에서 잘 지키겠다"고 선언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr