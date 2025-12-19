사진=고아라 SNS
드라마 '응답하라 1944' 주연 배우들이 여전한 친분을 과시했다.

지난 18일 배우 고아라는 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.

공개된 사진들 속에는 고아라를 비롯해 김성균, 정우 등 '응답하라 1944' 출연진 일부가 한 자리에 모인 모습. 특히 극 중 커플이었던 김성균과 고아라는 단 둘이 투샷을 남기기도 해 누리꾼들의 추억을 소환했다.

'응답하라 1944'는 전국 팔도에서 올라온 7명의 청년들이 펼치는 90년대 로맨스 이야기를 담고 있다. 2013년 방영됐으며, 응답하라 시리즈의 두 번째 작품이다. '응답하라 1997'의 대성공 이후 시즌 2 형식으로 제작됐다.

한편 최근에는 '응답하라 1988' 주연 배우들이 방영 10주년을 맞아 모두 모여 화제가 됐다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

