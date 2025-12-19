사진 제공 = SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'

다이어트에 성공한 배우 안은진이 '키스는 괜히 해서!'로 새 기록을 썼다.19일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 18일 방송된 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우/제작 스튜디오S, 삼화네트웍스) 12회는 순간 최고 6.2%, 전국 5.6%의 시청률을 기록하며 6주 연속 전 채널 평일 드라마 1위 행진을 이어갔다.18일 방송된 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우/제작 스튜디오S, 삼화네트웍스) 12회에서는 공지혁(장기용 분)과 고다림(안은진 분)이 사랑에도 일에도 최선을 다했다. 그렇게 두 사람이 행복한 미래를 위해 달려갈 일만 남았다고 생각했는데, 예상 못한 시련이 닥쳤다.앞서 고다림은 공지혜(정가희 분)가 가져온 혼인관계증명서로 인해 부정취업이 모두 들통날 위기에 처했다. 그러나 공지혜는 추후 자신이 공지혁을 더 세게 칠 수 있을 때 고다림의 부정취업을 폭로하기로 했다. 위기를 넘긴 듯했지만 고다림의 마음속 죄책감은 커졌다. 거짓말로 취업한 자신 때문에 진짜 자격을 갖춘 사람이 떨어졌을 수도 있다고 생각한 것이다.결국 고다림은 공지혁에게 사직서를 제출했다. 하지만 공지혁은 사직서를 반려했다. 고다림이 누군가의 기회를 빼앗은 것이 아니라, 애초에 채용평가에서 가장 낮은 점수를 받은 사람들만 마더TF팀으로 채용된 것이기 때문. 그렇게 시작부터 모두가 포기한 마더TF팀을 포기하지 않은 단 한 사람이 고다림이었다. 그녀 덕분에 마더TF팀은 마음을 모아 지금까지의 여러 성과를 낼 수 있었다.공지혁은 마더TF팀 전원 즉시 정규직 채용을 조건으로 신제품 개발 프로젝트를 맡았다. 이에 고다림은 팀원들을 위해 신제품 개발 성공 후 퇴사하기로 결심했다. 그리고 용기를 내서 팀원들에게 자신이 위장취업을 하게 된 사연, 공지혁과의 사랑에 대해 모두 털어놨다. 팀원들은 고다림의 진심을 알고, 그녀의 일과 사랑을 응원했다.이후 공지혁은 쉽지 않은 고백을 한 고다림을 꼭 안아줬다. 또 미안하다는 고다림을 붙잡으며 "이제 도망가지 마요. 절대 안 보내"라고 말한 뒤 입을 맞췄다. 서로를 향한 깊은 사랑을 확인한 공지혁과 고다림은 둘만의 하룻밤을 보냈다. 이후에도 두 사람은 알콩달콩 데이트를 하며 진짜 연애의 행복을 만끽했다.이후 마더TF팀은 며칠 밤을 새우면서 신제품 개발에 몰두했다. 그리고 계획했던 그대로 시제품이 완성됐다. 마더TF팀 모두가 뿌듯해하며 기뻐하고 있을 때 청천벽력 같은 소식이 전해졌다. 경쟁사에서 마더TF팀이 개발한 것과 똑같은 신제품이 출시됐다는 것.그 순간 공지혁의 아버지 공창호(최광일 분)와 공지혜가 마더TF팀에 들이닥쳤다. 크게 분노한 공창호는 대뜸 "네가 고다림이야?"라며 따귀를 때렸다. 평생 증오한 아버지가 눈앞에서 사랑하는 여자 고다림의 뺨을 때리자 공지혁의 분노도 터졌다. 아버지를 향한 공지혁의 이글이글 불타는 눈빛으로 12회가 끝났다.12회는 공지혁과 고다림의 도파민 폭발 로맨스부터 두 사람에게 닥친 역대급 시련까지 빠르게 보여주며 몰입도를 끌어올렸다. 방송 말미 13회 예고에서는 공지혁을 위해 일부러 이별을 택하려는 고다림, 그런 고다림을 눈물로 바라보는 공지혁의 모습이 공개됐다.SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 수요일 오후 9시, 목요일 오후 9시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr