사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

방송인 박나래에 이어 이른바 ‘주사 이모’로 불리는 A씨로부터 무면허 의료 시술을 받았다는 의혹에 휩싸인 유명 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)이 결국 활동 중단을 선언했다. 샤이니의 키, 온유 등 앞서 논란이 된 연예인들과 마찬가지로 “의사인 줄 알았다”는 취지의 해명을 내놨다.입짧은햇님은 19일 자신의 공식 유튜브 채널을 통해 긴급 공지를 올리고 “현재 출연 중인 모든 프로그램에서 하차함은 물론, 향후 예정된 모든 대외 활동을 잠정 중단하기로 했다”고 발표했다.입짧은햇님은 “지인의 소개로 강남의 한 병원에서 A씨를 처음 만났기에, 당연히 면허를 가진 의사라고 굳게 믿고 진료를 받았다”며 억울함을 호소했다. 이어 일각에서 제기된 장소 의혹에 대해서는 “일정이 바쁠 때 A씨가 제 집으로 방문 진료를 온 적은 있으나, 내가 A씨의 집을 찾아간 적은 단 한 번도 없다”고 선을 그었다.앞서 한 매체는 입짧은햇님이 A씨로부터 다이어트 관련 약물을 처방받고 수액(링거) 시술 등을 받았다는 의혹을 제기했다. 이에 대해 그는 “A씨가 근무하던 병원에서 붓기 완화제를 처방받은 사실은 있으나, 다이어트 약물이나 링거 시술과는 무관하다”고 보도 내용을 일부 반박했다.입짧은햇님은 “오랜 시간 응원해 주신 팬들께 큰 실망을 드려 고개 숙여 사과드린다”며 “현재 제기된 모든 의혹을 스스로 되짚어보고 있으며, 잘못된 부분이 있다면 어떠한 변명 없이 모든 책임을 질 것”이라고 강조였다.준공인으로서 막강한 영향력을 가진 연예인과 대형 유튜버의 시술 논란이 연예계 전반으로 확산되면서, 대중의 비판 여론은 당분간 사그라지지 않을 전망이다.안녕하세요, 입짧은햇님입니다.우선 그동안 저를 아껴주시고 응원해 주셨던 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과 드립니다. 현재 제기된 논란과 의혹에 대해서는 스스로 돌아보면서 정리하고 있으며, 잘못된 부분이 있다면 인정하고 변명하거나 책임을 회피하지 않겠습니다.현재 논란중인 이 모 씨와는 지인의 소개로 강남구의 병원에서 처음 만났기 때문에 의심의 여지없이 의사라고 믿고 진료를 받았습니다. 저는 이 모 씨를 실제 의사로 알고 있었습니다. 제가 바쁘던 날은 이 모 씨가 제 집으로 와 주신 적은 있습니다. 다만 제가 이 모 씨 집에 간 적은 한 번도 없습니다.제가 여러 사정들을 좀 더 주의 깊게 살피고 신중하게 처신 했어야 함에도 불구하고 그러지 못했던 부분은 제 큰 불찰이고, 깊이 반성하고 있습니다. 팬 분들과 여러 관계자분들께 본의 아니게 불편과 피해를 끼쳐 드린 점 진심으로 죄송하고, 이로 인한 모든 분들의 피해가 최소화되기를 바랍니다.저는 현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고, 예정에 있던 모든 활동을 중단하기로 결정하였습니다.제 부족한 점도 사랑해 주었던 모든 분들께 진심으로 사과 드리며, 최선을 다해 진실한 태도로 현 사안에 임하겠습니다. 다시 한번 저를 응원해주신 많은 분들께 죄송하다는 말씀을 드립니다.2025.12.19. 입짧은햇님최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr