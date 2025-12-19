사진=코드 쿤스트 SNS

MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연 중인 프로듀서 코드 쿤스트(36·본명 조성우)가 생일을 맞았다.코드 쿤스트는 지난 17일 자신의 인스타그램에 "2025년의 생일도 많은 고마운 분들 덕분에 따듯하고 차분하게 보내고 있어요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 코드 쿤스트가 지인들과 행복한 시간을 보내고 있는 모습. 그는 "건강한 몸과 마음으로 생일을 맞이할 수 있게 해줘서 고마워요 Happy 2025 Birth Day🎂"라며 감사함을 전했다.한편 코쿤은 '나 혼자 산다'에 출연하면서 평소 허기짐을 잘 느끼지 못하거나 음식에 큰 욕심이 없는 등의 모습으로 시청자들에게 새로운 매력을 발산했다. 그러나 마른 체격이었던 그는 최근 운동을 하는 면모를 보이며 이미지 변신을 시도했고, 최근에는 평소보다 음식을 많이 먹으려는 노력 등 다양한 개성을 보여주고 있다.현재 '나 혼자 산다'는 개그우먼 박나래와 그룹 샤이니 멤버 키의 불법 시술 의혹으로 두 명의 고정 출연자가 방송을 하차한 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr