'가출 부부' 아내가 남편의 폭력으로 인한 공포 때문에 가출을 반복했다고 털어놨다.18일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '가출 부부'의 최종 조정 장면이 그려졌다.이날 '가출 부부' 아내와 남편은 이혼 의사가 엇갈렸다. 남편은 이혼 의사가 70% 아내는 이혼 의사가 확실했다. 또한 엇갈리는 부분은 남편의 폭력 기간과 아내의 가출에 관한 주장과 그에 따른 양육비였다.남편은 "4년 동안 월세와 관리비 합쳐서 55만 원을 부담했다"고 주장했고, 반면 아내는 "말이 안 된다. 단 한번도 받지 못했다. 아이 기저귀랑 분윳값도 없어서 귀걸이, 금반지, 팔찌 다 팔았다. 암보험도 해약하고 일하면서 버텨왔다"고 주장했다.이에 아내 측 양나래 변호사는 "아이가 셋인데, 현금으로 일정 부분 지급하는 게 당연하다"고 말했다. 이어 마지막 폭행 시기에 대해서도 남편과 아내는 주장이 달랐다. 남편은 "12년 정도로 알고 있다"고 얘기했고, 아내는 "마지막 폭행은 4년 정도 됐다. (남편이) 제 머리를 잡아서 벽 모서리에 머리를 박아서 피가 났다. 경찰도 왔었다"고 당시 상황을 설명했다.박민철 변호사는 "본인이 밀어서 다친 거와, 머리채를 잡고 때린 건 다르다"고 얘기했고, 아내는 "사실 무서워서 집에 못 들어갔다"며 공포 때문에 가출했다고 설명했다. 이어 박 변호사는 "안타까워서 그러는데 아내분이 오랫동안 맞고 그럤으면 그건 트라우마가 된 거다. 잘못된 상황에서 또 위험이 느껴지니까 (가출) 그랬다는 게 맞는 거다. 트라우마라는 건 엄청난 거지 않나"고 조언했다.한편 남편은 "아내의 빈자리가 5년 정도 된다. 제가 아니라 자식들을 위해서 보상해 주고 싶은 거다"며 위자료로 3천만 원을 받고 싶다고 말했다. 또한 재산분할에 대해서도 "5:5로 가져가고 싶다"며 아내 가출에 대한 보상을 받고 싶다고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr