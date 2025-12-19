/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=tvN ‘차가네’

/ 사진=tvN ‘차가네’

야노시호와 결혼한 추성훈과 배우 차승원이 출연하는 tvN 리얼 갱스타 시트콤 '차가네'가 2026년 1월 첫 방송 된다.2026년 1월 8일(목) 첫 방송되는 '차가네(연출 양정우 이정원 이지숙 전혜림)'는 새로운 매운맛 소스 개발로 인생 한 방을 노리는 갱스타 패밀리 '차가네'의 리얼 매운맛 시트콤이다. 2025년 가장 핫(HOT)한 남자들이 아시아 방방곡곡으로 새롭고 다양한 매운맛을 찾으러 떠나는 여정을 그려내며 차별화된 재미를 선사할 예정이다. 15년 우정을 자랑하는 차승원과 추성훈을 필두로 토미, 딘딘, 대니구까지 합류해 장르와 캐릭터를 넘나드는 참신한 조합을 완성했다.18일 공개된 2차 티저에서는 존재감만으로도 분위기를 압도하는 차승원, 추성훈, 토미의 모습이 담겼다. "다채로운 매운맛 소스를 하나 개발해보자"는 차승원의 제안과 함께 태국 출장에 나선 세 남자는 현지에서 새로운 매운맛을 찾아 나서는 미식 탐방은 물론, 차승원표 소스 연구개발까지 예고하며 궁금증을 증폭시킨다.또 다른 새해 티저에서는 차승원과 추성훈의 유쾌한 새해 인사가 공개되며 반전 매력을 더한다. 두 사람은 "2026년 1월에 만나요. 새해 복 많이 받으세요"라는 웃음 가득한 인사 뒤, 소스 대박을 향한 솔직한 야망을 드러내며 예상치 못한 웃음을 선사한다. 추성훈이 "소스가 대박나면 금방 돈 벌잖아요, 형"이라고 하자, 차승원은 "나 너 섭섭지 않게 한다. 다 내 거지만"이라고 받아치며 '차가네'만의 리얼하고 매콤한 케미를 예고하기도.함께 공개된 대표 이미지 역시 불처럼 화끈한 차승원과 추성훈의 투샷은 잿빛의 느와르 감성을 극대화하며 강렬한 카리스마를 발산한다. 여기에 강렬한 레드로 새겨진 "야, 매운맛 좀 보자"라는 문구는 프로그램의 정체성을 단번에 각인시키며 호기심을 자극한다. 두 남자가 선보일 새로운 매운맛과 함께, 2026년 1월 포문을 여는 리얼 갱스타 시트콤 '차가네'를 향한 기대감도 더욱 고조되고 있다.한편 tvN ‘차가네’는 2026년 1월 8일(목) 저녁 8시 40분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr