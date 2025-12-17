1500대 1 경쟁률 뚫은 유명 여배우, 유재석과 공톰점 있었다…"모든 운 끌어다 써" ('유퀴즈')

사진제공=tvN

배우 김다미가 유재석과 같은 MBTI로 공감대를 형성한다.17일 오후 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 323회에는 SNS 자살 예방 감시단 유규진, 배우 김다미, '응답하라 1988'의 귀염둥이에서 청소년으로 폭풍 성장한 김설, 20년간 미제였던 신정동 연쇄살인사건을 해결한 김장수 형사가 출연한다.벼랑 끝 청소년을 지키는 SNS 자살 예방 감시단 유규진이 '유 퀴즈'에 출격한다. 23년째 익명의 온라인 공간에 올라오는 자살 암시 글을 추적하며 예방에 힘쓰고 있는 그는 지금까지 경찰에 약 5만 건을 신고했다고 밝히며, 집요한 추적으로 수천 명의 목숨을 구한 사연을 소개한다.자살 위험을 감지하는 기준과 신고 과정, 당사자와 직접 대화를 시도했던 경험은 물론, 추석 당일 하루에만 11명의 청소년을 구조한 비하인드도 공개될 예정이다. 또한 10대들의 실질적 고민과 그 뒤에 숨은 현실까지 들을 수 있다. "한 명을 구하면 200명을 살리는 것"이라는 신념으로 퇴근 후에도 모니터 앞을 떠나지 않은 채 사명감을 다해온 그의 이야기가 깊은 울림을 전할 전망이다.'모든 것이 잘 돼라'라는 이름처럼 작품마다 새로운 얼굴을 보여주는 배우 김다미의 진솔한 이야기도 만나볼 수 있다. 김다미는 첫사랑 고등학생부터 소시오패스 천재 소녀까지, 천의 얼굴로 다채로운 캐릭터를 소화해온 연기 비하인드와 함께, 이번에 출연한 재난 블록버스터 '대홍수' 속 수중 연기 비화를 풀어낼 예정이다.'천국의 계단', '올인'을 보며 배우의 꿈을 키워온 어린 시절 이야기부터 소꿉놀이로 연기 연습을 했던 추억, 대학교 4학년이 될 때까지 오디션을 한 번도 보지 않았던 이유까지 공개되며 흥미를 더한다."너에게 도박을 걸겠다"는 감독의 한마디와 함께 1500대 1 경쟁률을 뚫고 주인공으로 발탁된 데뷔작 '마녀'와 첫 주연 드라마 '이태원 클라쓰'의 비하인드도 공개된다. 특히 영어 공부부터 1종 트럭 면허 취득, 액션 연습까지, '마녀' 흥행 뒤에 가려졌던 치열한 준비 과정이 깊은 인상을 남길 전망이다.'이태원 클라쓰'가 글로벌 인기를 모으며 "모든 운을 다 끌어다 쓴 건가 싶었다"는 솔직한 속마음과 함께, 작품 속 모습과는 또 다른 김다미의 인간적인 매력도 엿볼 수 있다. 예능 출연 전 외우는 '자신감 끌올' 주문, 유재석과 나눈 ISFP 대공감 토크는 물론, 배우의 길을 묵묵히 응원해온 부모님의 남다른 사랑 표현법까지 진솔하게 풀어낼 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr