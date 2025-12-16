고준, 촬영 중 반신마비 왔다…"골든타임 지나, 배우 생활 못한다고" ('4인용식탁')[종합]

사진=텐아시아DB

배우 고준이 반신마비가 왔었다고 밝혔다.지난 15일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리 4인용식탁’에서는 배우 고준이 절친으로 조재윤, 이상준을 초대한 모습이 담겼다.이날 고준은 영화 ‘타짜2’로 18년 만에 무명생활을 벗어날 수 있었다며 “3분의 2을 찍었는데 반신마비가 왔다"고 밝혔다.이어 그는 "너무 열심히 준비하다가 면역력 저하로 대상포진에 걸렸다 근데 그게 보통 몸에 붙는데 뇌에 붙었다. 그러면서 반신마비가 됐다”고 설명했다.고준은 “골든타임 6개월이 지나면 평생 남는다고 하더라. 근데 7개월이 지나도 안 움직이는 거다. 병원 7군데를 다 돌아다녀서 진료를 받았다. 6곳에서 앞으로 배우를 못한다고 했다. 그래서 꿈과 직업을 또 한 번 잃었다”고 말했다.제작진은 고준의 이런 상황을 기다려줬고, 고준은 근육이 흘러내리는 것을 막기 위해 "철사를 입안으로 넣어서 근육을 올렸다. 철사 끝이 잇몸을 다 찢어 피가 나서 NG가 나기도 했다. 제작진이 콘티를 측면으로 바꿔줘서 영화를 마무리했다”고 고마워했다.이후 2년 6개월 동안 치료를 받았다는 고준은 “매일 200여개 침을 맞으면서 기적처럼 나았다”고 말했다. 그러면서 그는 "아픈 이후 성격이 변했다. 자꾸 웃기고 싶다”고 밝히기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr