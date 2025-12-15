사진 제공=JTBC '뭉쳐야 찬다4'

사진 제공=JTBC '뭉쳐야 찬다4'

'뭉쳐야 찬다4' 구자철이 감독 데뷔 후 첫 승을 기록했다.14일 방송된 JTBC 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4'(이하 '뭉찬4') 36회에서는 후반기 무승 행진을 기록 중인 이동국의 '라이온하츠FC'와 구자철의 'FC캡틴'의 리그 마지막 경기가 그려졌다. 이날 방송은 종편 채널 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아 제공/유료방송 가구 기준)이날 첫 승이 절실한 구자철 감독은 선수들에게 삼각형 전술을 지시했다. 다른 선수들끼리 유기적으로 삼각형을 만들며 움직여 공간 확보에 집중하도록 한 것. 여기에 언제나 좋은 투지를 보여주는 가오가이를 상대 팀 이용우를 전담마크할 수비수로 첫 기용하는 전술의 변화를 보여줬다.이동국 역시 새로운 포지션을 선보였다. 부상으로 빠진 최종우를 대신할 공격수가 필요했던 그는 스트라이커로 막내 사자 최한빈을 선택했다. 여기에 본업으로 잠시 빠져있던 이장군이 복귀하며 오랜만에 완전체 풀백 라인을 가동시켰다.경기 초반부터 라이온하츠의 최한빈이 스트라이커로서 좋은 위치 선정 능력을 보여주며 캡틴 수비진을 뒤흔들었다. 그러나 결정력에서 아쉬운 면모를 보여줬고, 찬스를 살리지 못했다. 특히 남우현의 프로급 패스에 최한빈이 골키퍼와 1:1 찬스를 맞이했지만, 득점에 실패하자 이동국은 "아직 저걸 안 배웠네"라며 아쉬워했다.캡틴에서는 처음으로 수비수에 기용된 가오가이가 라이온하츠 공격 에이스 이용우를 계속 압박하며 구자철의 믿음에 보답했다. 또한 미리 배운 패턴과 전술을 활용하며 조금씩 점유율을 더 가져왔다. 촬영일 기준 결혼식을 3일 앞둔 최낙타는 몸을 사리지 않고 경기에 임해 중계진의 감탄을 자아냈다.치열한 공방전이 이어지던 끝에 전반 종료 직전 이장군의 클리어링 미스가 임남규에게 찬스로 이어졌다. 이장군에게 가려 시야가 보이지 않았던 골키퍼 송하빈은 그대로 실점을 허용했다. 이에 앞서 구자철의 지시대로 계속 삼각형을 만드는 전술이 있었기에, 임남규에게도 좋은 기회가 갈 수 있었다. 구자철은 "감독으로서 준비한 게 나와서 뿌듯했다"며 좋아했고, 선수들도 "과정이 좋았다", "'이게 되네?'라고 생각했다"며 즐거워했다.하프타임에 이동국은 소극적으로 경기에 임한 선수들에게 분노를 쏟아냈다. "양반 축구하는 것 같아"라는 이동국의 일침에 각성한 선수들은 후반전에 더욱 강렬한 플레이를 선보일 것을 다짐했다. 구자철은 전반전에 좋은 기회를 만든 삼각형 전술을 다시 한번 강조하며, 라이온하츠를 제대로 짓밟아 놓으라고 지시했다.후반전에서도 라이온하츠는 좀처럼 기를 펴지 못했다. 기세가 오른 캡틴 선수들이 계속된 공격을 퍼부으며 점유율을 장악했다. 그러나 거칠게 압박하던 캡틴도 점점 지쳐갔고, 라이온하츠에게도 점차 기회가 찾아왔다.이신기, 남우현, 이용우, 최한빈 등 전반기 1위 팀의 공격 자원은 여전히 날카로웠다. 하지만 차주완의 슈퍼세이브가 번번이 이들의 슛을 막았고, 차주완이 놓친 공은 신우재, 양준범 등이 막아주며 놀라운 팀워크를 보여줬다. 강렬한 압박을 보여주던 끝에 가오가이, 최낙타가 쓰러지는 일도 있었다.마지막 5분을 남겨두고 라이온하츠에게 찾아온 코너킥 기회에서 골키퍼 송하빈까지 골대를 비우고 공격에 참여했으나, 결국 골은 터지지 않았다. 지난 경기 라이온하츠를 상대로 막판 극장골로 다 잡은 승리를 놓쳤던 캡틴이 이번에는 승리를 지켜냈다.6경기 연속 무승의 늪에 빠진 라이온하츠 선수들은 경기 종료 후 답답함에 주저앉았다. 반면 감독 데뷔 후 4경기 만에 드디어 첫승을 기록한 캡틴 선수들은 행복한 포효를 질렀다. 또한 승점 3점을 추가해 후반기 2위를 기록하고 있는 '싹쓰리UTD'를 바짝 추격했다.JTBC '뭉쳐야 찬다4'는 매주 일요일 오후 7시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr