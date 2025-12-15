윤정수♥원자현, 15일 만에 떠나는 발리인데…수면 부족으로 공항 도착

윤정수와 원자현이 신혼여행을 떠났다.윤정수는 지난 14일 자신의 계정에 "이제 저는 신혼여행을 갑니다"라는 글과 함께 사진을 공개했다.이어 윤정수의 아내인 원자현 또한 "드디어 떠납니다. 두근두근 너무 설레서 촌스럽게 밤새 잠 설쳤어요"라고 적었다. 이어 "신혼여행 따뜻한 나라로. 고마워요"라고 덧붙였다.두 사람은 공항에서 인증사진을 찍은 모습. 신혼여행을 간다는 생각에 설레이는 마음이 담겼다.한편 윤정수, 원자현 부부는 지난달 30일 서울 모처에서 결혼식을 올리고 백년가약을 맺었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr