사진=윤후 SNS

가수 윤민수의 아들 윤후가 한국에 도착했다.윤후는 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "아버지 상봉", "카펫에 오줌 쌀까봐 우리 엄마...", "소파에 침 너무 많이 흘려서 엄마한테 혼남"이라는 문구들과 함께 여러 장의 사진과 영상들을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 윤후가 겨울 방학 시작으로 미국에서 한국에 돌아온 모습. 부친 윤민수가 마중을 나왔고, 이후 윤후는 모친 김민지와 함께 거울 앞에서 사진을 찍어 눈길을 끌었다.한편 윤후의 아빠 윤민수는 결혼 18년 만인 지난해 5월 김민지 씨와 파경을 맞았다. 그는 최근 한 예능 프로그램에 출연해 미국 대학에 합격한 아들이 떠난 뒤 아내와 한집살이를 해야 하는 상황에 대해 "예전에도 밥은 같이 안 먹었는데, 가족은 적어도 일주일에 한 번은 모여서 밥을 먹어야 한다. 그걸 못해서 후회스럽다. 그런 것만 했어도 이렇게까지 되진 않았을 것"이라며 대화 부족이 이혼의 한 가지 이유가 됐다고 암시했었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr