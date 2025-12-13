사진 = 한다감 인스타그램
배우 한다감이 파격적인 비주얼을 공개했다.

최근 한다감은 자신의 인스타그램에 "추운 촬영장에 단비같은 따듯한 커피차를 보내준 사랑스런 나의 동생들 감사합니다~진짜 너무 감동이었구 따듯했어요~쵝오!!!!!"라며 "주변사람들과 연말에 마음을 나눠볼까요~~^^"라는 멘트와 촬영 현장 사진을 공개했다.

사진 속 한다감은 컬이 살아있는 '뽀글뽀글'한 헤어스타일에 따뜻한 패딩 점퍼를 입고 커피차 앞에서 환한 미소를 짓고 있다.
화장기 없는 민낯에도 빛나는 피부와 동안 미모가 돋보이며, 자연스럽고 꾸밈없는 모습이 더욱 친근한 매력을 더한다. 또 다른 컷에서는 커피차 앞에서 귀엽게 포즈를 취하며 팬들과 동료들을 향한 감사의 마음을 전했다. 붉은 체크무늬 트럭과 밤하늘의 조명이 어우러져 한 폭의 드라마 같은 분위기를 완성했다.

팬들은 "언니 너무 귀여워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "예쁜 모습 외에도 이처럼 자연스럽고 향토적인 모습도 보여줄 수 있는 유일한 참배우", "동생들에게 고마움 표현하시는 마음도 최고" 등의 반응을 보였다.
한편 1980년생으로 45세인 한다감은 지난 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼했다. 한다감은 과거 예능에서 1000평 규모의 한옥 저택을 공개해 화제를 모은바 있다. 집에는 찜질방부터 연회실, 바비큐 공간까지 마련돼 있었고 집 주변을 산책하는 데만 약 30분 걸릴 정도라고 해 놀라움을 안겼다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

