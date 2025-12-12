유튜브 빠더너스

배우 김유정이 아리따운 미모를 선보였다.지난 10일 유튜브 ‘빠더너스’채널에는 ‘국민여동생 vs 국내산등심! 김유정을 도발하는 최초의 토크쇼 | 딱대 EP52 김유정’이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김유정은 아이보리 니트 스웨터를 입고 등장했다. 이는 브랜드 R사의 제품으로 가격은 17만 9000원이다. 울과 캐시미어 혼방 소재로 부드러운 짜임의 니트 탑이다.하이넥 디자인이 비대칭으로 구성되어 있어 얼굴을 더 날렵하게 보이도록 한다. 네크라인부터 밑단까지 사선 골드 버튼이 이어져 포인트가 된다. 김유정의 경우 버튼을 일부 오픈해 자연스러운 카라 실루엣으로 연출했다.한편 김유정은 최근 종영한 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’를 통해 소름 돋는 악역을 소화했다. 극 중 김유정은 백아진으로 분했다. 백아진은 겉으로 드러내지 않는 욕망과 냉철한 통제력을 바탕으로 상대를 조종하는 치밀함을 지닌 인물이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr