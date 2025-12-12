/ 사진=텐아시아 DB

가수 10cm가 유명 가수들과의 에피소드를 폭로했다.12일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’에는 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT), 에피톤 프로젝트, 장도연, 카더가든이 출연한다.카더가든은 “22살 때 처음 연애를 해봤다”며 십센치의 ‘Fine Thank You And You?(파인 땡큐 앤드 유?)’ 덕분에 이별을 극복했다고 고백한 뒤, 트로트 바이브를 살린 색다른 라이브로 분위기를 달군다. 이날 십센치는 카더가든을 향해 “모시기를 손꼽아 기다렸다”며 과거 멜로망스 김민석, 빅나티까지 넷이 모인 술자리에서 홀로 술값을 낸 에피소드를 폭로하고 공개 해명을 요구해 웃음을 안긴다. 과연 카더가든을 당황하게 만든 술자리의 전말은 무엇인지 본방송을 통해 확인할 수 있다.본방송에 앞서 십센치가 오프닝 무대로 꾸몄던 ‘Sweet Dream’ 음원이 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 장나라의 원곡 특유의 달콤한 매력을 유지하면서도 십센치만의 감성을 더해 한층 감미로운 매력을 느낄 수 있다.한편, ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’은 12일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr