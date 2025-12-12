사진=KBS2 '신상출시 편스토랑', 남보라 SNS

사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

임신 6개월 차라는 소식을 전한 남보라가 ‘편스토랑’를 통해 한강뷰 집을 공개한다. 집에서 여의도 63빌딩과 불꽃축제도 볼 수 있다.12일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 국민장녀 남보라와 13남매 창조주 어머니의 특별한 합동 요리 현장이 공개된다. 남보라네 대가족이 모두 모여 ‘제1회 남가네 체육대회’를 여는 것. 이를 위해 13남매를 먹여 살린 어머니와 장녀 남보라가 역대급 대용량 요리를 만든다.이날 방송에는 13남매의 위대한 어머니, 남보라의 친정엄마가 최초로 예능에 출연한다. 딸과 함께 담소를 나누던 남보라의 엄마는 창밖을 보며 “밤에만 보다가 낮에 보니 또 좋다”며 감탄했다. 이때 눈길을 끈 것은 남보라 신혼집의 거실 통창 너머로 쏟아지는 따뜻한 햇살과 강력한 뷰였다. 한강뷰와 남산뷰를 동시에 눈에 담을 수 있는 것은 물론 거실에 앉아 서울 도로 상황까지 확인할 수 있는 역대급 뷰에 ‘편스토랑’ 식구들은 감탄을 쏟아냈다.MC 붐 지배인은 “불꽃축제 할 때 이 집으로 가야겠다”라고 말해 웃음을 자아냈다. 그런데 실제로 지난 불꽃축제 당시 남보라의 대가족이 신혼집에 모여 맛있는 음식도 함께 나눠 먹으며 불꽃축제를 함께 관람했다고. 당시의 불꽃축제 영상은 물론, 모두의 눈을 의심하게 한 남보라 신혼집의 역대급 한강 시티뷰는 ‘편스토랑’ 본 방송에서 확인할 수 있다.이날 남보라의 엄마는 큰 딸 남보라와 함께 가족 운동회에 싸갈 요리들을 준비했다. 13남매를 먹여 키운 ‘역대급 대용량 끝판왕’ 13남매 엄마와 엄마의 손맛을 그대로 닮은 장녀 남보라가 함께 만드는 대용량 요리들은 모두를 놀라게 했다고. 남보라 어머니는 13남매를 먹여 살릴 수 있었던 요리 꿀팁인 남가네 비법 육수와 비법 양념장을 공개하고, 그 2가지 치트키를 이용한 다양한 요리들을 척척 만들어 눈길을 끌었다. ‘편스토랑’ 식구들은 “더 놀라운 건 보라 씨 어머니는 매 끼니 저렇게 요리했다는 거 아니냐”며 입을 다물지 못했다고 한다.스페셜MC로 함께한 강수정은 13남매를 키워낸 남보라 어머니의 요리를 보며 “저는 한 명 키우면서도 허덕이는데 정말 존경스럽다”라고 말했다. 입이 쩍 벌어질 수밖에 없는 13남매 창조주 남보라 어머니와 엄마를 꼭 닮은 장녀 남보라의 합동 대용량 요리는 12일 저녁 8시 30분 방송되는 ‘편스토랑’에서 만나볼 수 있다.1989년생 남보라는 '인간극장', '천사들의 합창' 등에 출연, 13남매 대가족의 장녀로 얼굴을 알리며 데뷔했다. 남보라는 지난 5월 동갑내기의 청소년상담사와 백년가약을 맺었다. 두 사람은 2019년 봉사활동을 함께 하며 처음 만나고 가까워져 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr