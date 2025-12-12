/ 사진=텐아시아 DB

웹툰 작가 출신 유튜버 침착맨이 악플에 대한 솔직한 속내를 털어놓는다.침착맨은 오오티비 스튜디오 채널에서 공개되는 '훈수받습니다'의 'PC방 훈수러'로 나서 MC 오존과 흥미진진한 'PC방 라이프'를 함께한다. 이날 침착맨은 오존에게 PC방에서의 기본 예절, 게임 매너, 음식 주문 꿀팁 등을 전파하며 인생 선배의 위엄을 뽐낸다. 이어 두 사람은 어린 시절 PC방에서의 에피소드를 공유하며 폭풍 공감대를 형성한다.침착맨이 "로그아웃을 까먹고 나갔더니 내 게임 캐릭터가 발가벗고 있었다"라며 '아이템 해킹'의 추억을 소환하자, 오존 또한 "내 캐릭터도 발가벗고 있어서 게임을 접었다”라고 격하게 호응하기도. 침착맨은 “사업에서 실패하는 느낌을 미리 경험했다”라며 ‘인생의 쓴맛’을 솔직 고백해 폭소를 유발한다.뒤이어 두 사람은 2000년대 남자들이 몰입했던 RTS 게임부터 현재 전세계적 e스포츠 열풍의 중심에 있는 전략 게임까지 직접 플레이에 나선다. "게임을 잘하진 못한다"라고 솔직하게 밝힌 오존에게 "나는 화낼 줄 모른다"라며 여유를 보이던 침착맨은, 오존의 진짜 실력을 확인하자 급격히 체력이 소모되는 듯한 표정을 보이다 결국 "뭐 하는 거야!"라고 극대노를 내뿜어 현장을 초토화시킨다. 얼마 뒤 평정을 되찾은 침착맨은 "게임하다 화가 날 때 감정을 누그러뜨리는 나만의 방법이 있다"라며 오존에게 ‘감정 조절법 3종 세트’를 전수한다. 과연 침착맨의 '대환장' 감정 관리 비법은 무엇일지 궁금증이 쏠린다.또한 침착맨은 악플을 향한 솔직한 속내도 전한다. "아픈 곳을 때리는 댓글에 대해 어떻게 생각하시는지?"라는 오존의 질문에, "처음에는 아무 생각 없다가, 악플을 계속 보다 보면 '암흑 에너지'의 영향을 받는다"라며 "쓰레기통에서 음식을 뒤지다 식중독에 걸리는 꼴"이라고 비유해 웃음과 공감을 동시에 자아낸다. 직후 오존과 침착맨은 "우리부터라도 선플을 달아보자"라며 즉석 '선플 달기 운동'에 돌입하지만, 댓글에 위트를 넣고 싶은 욕심이 과해지면서 점점 ‘저 세상 선플’로 변질돼 연신 웃음을 선사한다.이 밖에도 ‘300만 유튜버’ 침착맨은 개인 채널을 어떻게 운영할지 고민하는 ‘초보 유튜버’ 오존에게 맞춤형 조언을 건네며 친절한 컨설팅을 해주는가 하면, “요즘 먹히는 트렌드는 이런 것” 이라며 누구나 시도할 만한 실전 아이템을 전수한다.한편 ‘훈수받습니다’는 갓 사회 생활을 시작한 사회초년생 '어른이'들을 위해 다양한 상황별 예의범절을 유쾌하게 전하는 콘텐츠로, 최근 ‘예능 대세’로 떠오른 메인 MC 오존이 ‘훈수러’들에게 각 장소별 예의를 배우는 ‘예절 신생아’로 활약하고 있다.13일(토) 오전 11시 유튜브 오오티비 스튜디오 채널에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr