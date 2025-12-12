사진=텐아시아DB

사진제공=SBS Plus, Kstar

두 번의 공개 연애를 했던 방송인 전현무가 자신의 경험담을 털어놨다.13일 방송되는 SBS Plus, Kstar 공동 제작 예능 '리얼 연애실험실 독사과 시즌2'(이하 '독사과2') 6회에서는 "모두에게 친절한 남자친구 때문에 고민"이라는 의뢰인의 사연에 맞춰 주인공(의뢰인의 남자친구)의 친절도를 실험하는 현장이 공개된다.이날 여성 MC 이은지, 윤태진, 허영지는 "남자친구의 친절한 행동이 플러팅인지 아닌지 궁금하다"는 의뢰인의 고민에 단체로 고개를 내젓는다. 반면 남성 MC 전현무와 양세찬은 "오해일 수 있다"며 매너라고 주장한다. 전현무는 "모두에게 친절하다면 여지가 아닐 수 있다"고 강조하고, 이은지는 "친절하다 앞에 굳이가 있는지, (실험 현장을) 보고 이야기할 것"이라며 매의 눈을 가동한다.남녀 MC들의 온도 차 반응 속, 제작진은 주인공이 낯선 여성들에게 얼마나 친절한지 확인하는 실험을 진행한다. 그런데 전현무는 갑자기 자신의 경험담을 밝히면서 모두에게 의견을 묻는다. 그는 "제가 먹방 프로그램을 진행하는데 배우 원진아 씨가 게스트로 나왔다. 거기서 제가 생선을 발라 먹는데 (원진아 씨가) 딱 잡아줬다"고 얘기한다. 그러자 이은지는 "오빠, 이제 제발 여자들이랑 밥 좀 먹어!"라며 탄식하고, 당황한 전현무는 "심쿵했다는 게 아니라 기억에 남아서 지금까지 이야기하는 거다"라고 해명한다.양세찬은 "혹시 그거 플러팅인가?"라고 슬쩍 물어보는데, 이은지는 "그건 친절인 것 같다"고 단호하게 답한다. 윤태진 역시 "생선을 혼자 다 먹을까 봐 그런 것 같다"고 해 웃음을 자아낸다. 일말의 여지도 없는 여자 MC들의 반응에 전현무는 "아 플러팅이 아니고 친절인 거냐?"라며 씁쓸하게 웃는다.'독사과2'는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr