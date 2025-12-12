사진=텐아시아DB

tvN '퍼펙트 글로우' 박민영이 브로드웨이 첫 아시아 남주로 화제를 모은 배우 이해찬과의 만남에 따뜻한 동료애를 드러냈다. 이 프로그램은 지난달 8일 첫 방송 기준 1.1% 시청률을 기록한 후 11월 27일부터 이달 12월 11일까지 3주 연속 0.9%에 머물고 있다.'퍼펙트 글로우'(연출 김상아, 곽지혜)는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 'K-뷰티 뉴욕 정복기'. 지난 11일(목) 방송된 6회에서는 영업 6일차를 맞이한 '단장'에 브로드웨이 뮤지컬 주연 배우, 유명 패션모델, SNS 스타에 이르기까지 다양한 유명 인사들이 손님으로 찾아와 눈길을 끌었다.영업에 앞서 주종혁과 레오제이는 "원래 뮤지컬 배우가 꿈"이었다면서 뮤지컬 배우 손님을 향한 궁금증을 폭발시켰다. 이중 레오제이는 "뮤지컬 배우가 되고 싶어서 대학 입시를 다시 했는데, 학원 가서 노래는 안 하고 친구들 메이크업을 해줬다. 비주얼 코칭을 해줬는데 걔들은 다 붙고 나는 떨어졌다. 내가 왜 학원비 내고 메이크업 봉사하나 싶었다"라고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이에 주종혁 역시 "나도 뮤지컬 배우가 되고 싶어서 연기를 시작한 것이다. 하지만 1년 해보고 '나는 안되는구나'를 알았다. 에너지 자체가 다르더라"라며 벽을 느꼈다고 밝히기도 했다.이날 첫 손님은 10년 차 패션모델 조던 대니얼스였다. 명품 브랜드의 패션쇼에서도 활약한 조던은 완벽한 피부 컨디션을 자랑했고, 지금껏 본적 없는 꿀피부 손님의 등장에 놀란 박민영에게 "3년 전부터 한국 스킨케어 제품을 썼다"라고 비결을 공개, 정통 K뷰티가 추구미라고 밝히며 자신이 한국식 헤어와 메이크업을 받으면 어떤 모습이 될지 궁금하다고 의뢰했다. 조던을 위해 차홍과 포니가 선택한 컨셉은 K-힙걸 스타일. 특히 차홍은 헤어 스타일링 예시로 제니의 땋은 머리를 제안했는데 조던이 "개인적으로 제니와 안다. 겹치는 친구도 있다. 제니는 슈퍼 나이스 걸"이라고 뜻밖의 인맥을 공개해 놀라움을 안기기도 했다.이중 헤어 어시스턴트인 주종혁이 차홍을 돕기 위해 처음으로 '꽈배기 땋기'에 도전, 남다른 손재주를 선보이며 '재능러'의 면모를 뽐냈다. 이에 차홍은 "못하는 사람이 의외로 많은 스킬"이라면서 "너무 잘해서 우리 미용실에 스카우트해야 하나 고민했다"라고 말했고, 포니는 "나중에 지금 길이 어둡다 싶으면 정말 전업을 생각해봐라."라고 조언해 주종혁의 어깨를 으쓱하게 했다.포니의 주근깨 메이크업까지 더해져 K-힙걸 스타일로 완벽 변신한 조던은 모델 워킹 세리머니로 기쁨을 분출했다. 또한 "헤어와 메이크업에 있어서 K-뷰티가 트렌드를 이끌고 있다. 그 뒤로 서양이 뒤따라오고 있다고 생각한다. 미래를 보는 듯한 느낌을 받았다"라고 소감을 밝힌 뒤 "이대론 집에 못 간다. 이건 꼭 자랑해야 한다"라며 만족감을 드러내 흐뭇한 미소를 자아냈다.뒤이어 '단장'에 방문한 뮤지컬 배우 이해찬은 "공연 메이크업을 직접 하는데 뷰티 분야를 잘 모른다. 그래서 배우러 왔다"라고 소망을 드러냈다. 이해찬은 뮤지컬 '하데스타운'의 동양인 최초 주인공으로 활약하고 있는 브로드웨이 화제의 인물. 유리천장을 뚫고 꿈을 향해 달리고 있는 배우 이해찬과의 만남에 감정이입이 된 박민영은 "제가 연기자라서 그런지 마음이 많이 간다"라면서 상담에 열과 성을 다했다. 또한 박민영은 이날 밤에도 공연을 앞두고 있다는 이해찬에게 "K-액터 스타일로 만들어드리겠다"라며 뜨거운 응원의 마음을 전했다.메이크오버를 하는 동안, '단장즈'와 이해찬은 속 깊은 이야기들을 나누기도 했다. 이해찬은 "뉴욕에서 아시안으로 사는 건 어렵지 않지만 아시안 배우로 사는 건 너무 어려운 것 같다"라고 털어놓았고, 레오제이는 "저도 주류의 느낌은 아니지 않았냐. 버티는 사람이 이기는 것 같다"라면서 진심으로 공감했다. 이해찬 역시 "버티려면 방법이 필요한데 그게 좋아하는 것 같다"라면서 무대를 향한 사랑을 드러냈다. 이어 차홍과 레오제이의 손길에 의해 너드미 가득했던 이전 모습에서 선 굵은 배우의 비주얼로 완벽 변신한 이해찬은 K-액터 스타일로 브로드웨이 무대를 빛내 뭉클한 여운을 안겼다.'단장즈'는 SNS 유명 인사자 뮤지컬 배우 지망생인 미리암의 오디션을 돕기 위해 그녀를 '위대한 개츠비' 속 여주인공의 비주얼로 탈바꿈시켜주는가 하면, 들뜨고 부스스한 곱슬머리에 자신이 없어 10년 동안 같은 머리만 고수해 왔다는 항 응우옌에게 스타일 변신을 제안하는 등 'K-황금손'의 마법을 아낌없이 발휘했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr